El populismo de Sánchez mete cinco millones de usuarios más en 2025 en el abarrotado bus gratis de Palma

La gratuidad del transporte público, esa promesa de Pedro Sánchez de hace más de tres años, es totalmente deficitaria en Baleares. Paga menos de lo que cuesta. Además, la gratuidad del bus produce un efecto llamada que dispara el número de usuarios del servicio en Palma. De enero a noviembre ya se ha batido el récord histórico de 2024 con más de 60 millones de usuarios en los buses de la EMT, un incremento del 8,4%.

La compañía ha registrado, por segundo año consecutivo, un aumento histórico de pasajeros. Solo en el mes de noviembre, se han alcanzado los 5.250.272 viajeros, lo que representa un incremento del 8,4% respecto al mismo mes de 2024, cuando se registraron 4.843.642 pasajeros.

Si esta cifra se compara con noviembre de 2019, el crecimiento es aún más destacable, con un aumento del 58,3% respecto a los 3.317.245 viajeros de ese año en los buses de la empresa municipal de transportes de Palma.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, la EMT ha sumado 60.654.248 desplazamientos, un 8,4% más que en 2024 (55.933.280) y un 50,9% más que en 2019 (40.186.608).

A pesar de este crecimiento histórico de usuarios, la EMT de Palma sigue enfrentando un grave problema de infrafinanciación. Aunque se aprobó en el Congreso la medida de la gratuidad del transporte público, el Ayuntamiento de Palma espera que el Gobierno central cumpla con su compromiso de aportar los 63 millones de euros prometidos para los próximos dos años. Sin embargo, hasta la fecha, la EMT no ha recibido ninguna compensación económica relacionada con esta bonificación y el Gobierno aún no ha especificado cómo ni cuándo se efectuará este pago.

Pese a esta situación, en los presupuestos de 2026 la EMT ha previsto una asignación estimada de 26 millones de euros para Palma. Es importante señalar que, hasta el momento, el Gobierno central no ha cubierto nunca el 100% del coste de la gratuidad del transporte público.

El verdadero esfuerzo económico para mantener esta medida recae directamente sobre el Ayuntamiento de Palma y la Comunidad Autónoma, quienes asumen la mayor parte de la carga económica del servicio, obligando a la EMT a adelantar recursos propios sin garantías claras de compensación, asumiendo además costes adicionales derivados de la gratuidad.

En el conjunto de Baleares, la gratuidad del transporte público representa un coste anual de 150 millones de euros, mientras que el Estado sólo destina 63 millones, que, además, todavía no han sido transferidos.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante el año 2026, al mismo tiempo que entrará en funcionamiento a partir de la segunda quincena de enero un nuevo billete único para toda España de 60 euros al mes (30 euros para los jóvenes).

«Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante», ha señalado el presidente durante una comparecencia para hacer balance del año.

Este billete ya fue anunciado a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobús estatales, pero no valdrá para la alta velocidad.