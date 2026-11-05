La Policía detiene a cuatro menores por los disturbios de Blocus en Mallorca: salfumán, armas y drogas entre los objetos intervenidos

La Brigada de Información de la Policía Nacional ha detenido a cuatro menores por su presunta implicación en los disturbios de la convocatoria organizada por Blocus en Mallorca. La investigación policial da así un nuevo paso después de una jornada marcada por los enfrentamientos, las alteraciones del orden público y la intervención de armas, drogas y productos químicos corrosivos.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, de los nueve menores identificados inicialmente, los agentes y la Fiscalía de Menores consideran que no basta con levantar acta policial y que existen indicios suficientes para proceder a la detención de cuatro de ellos y emprender las correspondientes acciones legales.

La decisión supone un nuevo giro en unas actuaciones policiales que ya habían encendido todas las alarmas por la participación de adolescentes en unos disturbios en los que, además de los enfrentamientos y los daños materiales, aparecieron objetos y sustancias potencialmente peligrosos.

Los hechos dejaron un balance policial especialmente preocupante. Durante el dispositivo desplegado con motivo de la convocatoria Blocus, los agentes identificaron a más de 200 jóvenes, interceptaron a nueve menores y levantaron un total de 40 actas por diferentes infracciones.

Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el material que algunos participantes llevaban consigo. Entre los objetos intervenidos figuraban armas, sustancias estupefacientes y recipientes con salfumán, un producto químico corrosivo capaz de provocar quemaduras y lesiones graves.

Los agentes localizaron estos recipientes en mochilas, junto a papel de aluminio y otros materiales. La investigación trata de esclarecer la posible finalidad de transportar este tipo de sustancias y si estaban destinadas a ser utilizadas durante los altercados, contra establecimientos comerciales o para provocar daños materiales.

Uno de los episodios más llamativos del operativo fue la intervención de un menor de 14 años que presuntamente habría participado en los altercados lanzando piedras, mobiliario urbano y salfumán.

En un primer momento, los agentes procedieron a su detención, aunque las comprobaciones posteriores permitieron determinar que todavía no había cumplido los 14 años. Esta circunstancia obligó a modificar el procedimiento, puesto que los menores de esa edad no tienen responsabilidad penal conforme a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

Por ello, el adolescente fue entregado a sus padres o tutores legales, siguiendo el protocolo establecido.

El dispositivo policial permitió identificar a más de 200 jóvenes y levantar 40 actas por distintas infracciones. Entre los participantes identificados había personas de diferentes nacionalidades.

La presencia de numerosos adolescentes, la aparición de objetos peligrosos y la localización de productos corrosivos han convertido estos incidentes en un asunto de especial preocupación para los investigadores.

Ahora, con la detención de cuatro de los nueve menores inicialmente interceptados, la investigación adquiere una nueva dimensión. La actuación de la Brigada de Información evidencia que las diligencias no se limitan a documentar lo sucedido durante la convocatoria, sino que buscan determinar las responsabilidades individuales de quienes presuntamente participaron en los episodios más graves.

Los disturbios de Blocus en Mallorca dejan así un nuevo capítulo policial: cuatro menores detenidos, nueve adolescentes inicialmente identificados, más de 200 jóvenes sometidos a comprobaciones y un balance de 40 actas, con armas, drogas y salfumán entre los materiales intervenidos.