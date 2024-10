Pilar R. Losantos: «Queremos devolver a la sociedad balear todo el cariño que nos da cada día»

La presidenta no ejecutiva de OKDIARIO, Pilar R. Losantos, ha intervenido al inicio del acto La Hora de Baleares, que se celebra durante toda la mañana de este jueves en el CaixaFórum de Palma y que analiza el presente y futuro de la comunidad autónoma con distintas mesas de debate y entrevistas.

«Estamos en Palma, un sitio maravilloso, el sitio más bonito de Mallorca y probablemente de Baleares», ha arrancado Losantos, para a continuación destacar que «los que vivimos en Madrid tendemos a pensar que el mundo empieza y acaba en Madrid y que todo lo que no pasa dentro de Madrid, no pasa. Tendemos a tener esa visión emetreintacéntrica y cuando salimos parece que descubrimos un mundo nuevo».

No obstante, la presidenta de OKDIARIO ha asegurado que para la empresa, Baleares en general y Mallorca en particular es su casa. «Este periódico, OKBALEARES, que tratamos con tantísimo cariño y respeto, en el que dedicamos mucho tiempo y esfuerzo, es la marca que más queremos, en la que más recursos invertimos y lo hacemos porque cada vez que estamos aquí nos sentimos como en casa, Eduardo Inda en particular, pero todos los demás lo sentimos igual», ha manifestado Losantos.

Asimismo, ha puesto de relieve que con La Hora de Baleares OKDIARIO «quiere devolver a la sociedad balear todo ese cariño que nos da cada día, con los miles y miles de lectores que tenemos, con la capacidad de influencia, que cada vez aspiramos a tener más, para hacer de este sitio, las Islas, un lugar mejor».

«Es el mejor lugar del mundo para veranear, pero también para vivir y nosotros aspiramos a que todo el mundo lo sepa y lo conozca», ha concluido.