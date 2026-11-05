Pere Riutord toma posesión como primer rector de la Universitat de Mallorca y sitúa la investigación y la excelencia entre sus prioridades

El doctor Pere Riutord Sbert tomó posesión este miércoles como primer rector de la Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) durante una ceremonia académica celebrada en la sede del Colegio de Abogados de Baleares, en Palma, con la participación de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y del presidente del Consejo de Gobierno de la institución, Diego González.

La toma de posesión constituye un nuevo paso en el desarrollo institucional de la Universitat de Mallorca, promovida por ADEMA y reconocida mediante la Ley 2/2026, de 27 de abril, que establece el marco jurídico para su desarrollo académico e institucional.

En su discurso de investidura, pronunciado ante autoridades académicas e institucionales, representantes de la sociedad civil, miembros de la comunidad universitaria y familiares, Riutord situó la formación universitaria, la investigación científica, la innovación y la transferencia de conocimiento entre los ejes del proyecto académico, con el propósito de contribuir al desarrollo científico, cultural, social y económico de las Islas.

«Asumo el honor de convertirme en el primer rector de la Universitat de Mallorca con el compromiso de contribuir a construir una universidad que perdure, que sirva a nuestra sociedad y que esté a la altura de las expectativas de las generaciones futuras», expresó.

El rector destacó la vinculación de la institución con la realidad insular, su voluntad de ampliar las oportunidades de formación superior y su proyección europea e internacional. «Nuestra universidad quiere contribuir a que ningún joven vea reducidas sus posibilidades de formación por el lugar en el que ha nacido o reside», señaló. En esta línea, definió la vocación de la institución como «local en el compromiso, balear en la responsabilidad, mediterránea en la identidad, europea en el horizonte e internacional en las relaciones».

Por su parte, el presidente del Consejo de Gobierno de la Universitat de Mallorca, Diego González, celebró la toma de posesión de Pere Riutord como primer rector de la institución y destacó que representa «un día muy importante para nuestra universidad y para todos los que, durante años, hemos trabajado para hacer realidad este proyecto».

«Hoy damos un paso decisivo en la construcción de una universidad que nace con la vocación de ofrecer nuevas oportunidades a nuestros jóvenes, impulsar la investigación y contribuir al progreso de nuestra sociedad», manifestó González.

Por otro lado, la presidenta del Govern, Marga Prohens, se sumó a las felicitaciones al nuevo rector y a su equipo, y remarcó la importancia de la colaboración entre las instituciones y la sociedad para fortalecer el sistema universitario de las Islas. «La educación superior es fundamental para el futuro de Baleares. Necesitamos universidades capaces de responder a los retos de nuestro territorio, formar profesionales altamente cualificados y estrechar los vínculos entre el mundo académico, el tejido empresarial y la sociedad. La Universitat de Mallorca tiene ante sí la oportunidad de contribuir a estos objetivos desde el rigor, la calidad y el compromiso con nuestra comunidad», subrayó.

Investigación, innovación y transferencia de conocimiento

Asimismo, el doctor Riutord apostó por la colaboración entre disciplinas y áreas de conocimiento, con proyectos que conecten las Ciencias de la Salud, Arte, Arquitectura, Ingeniería, la Tecnología y las Ciencias Sociales.

La investigación ocupó un lugar destacado en su intervención. El rector incidió en la importancia de combinar la actividad docente con la generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad: «No queremos limitarnos a transmitir el conocimiento del pasado; aspiramos a cuestionarlo, ampliarlo y contribuir a generar el conocimiento del futuro».

Asimismo, explicó que la universidad aspira a promover investigaciones cuyos resultados lleguen a hospitales, empresas y otros ámbitos de la sociedad, y contribuyan a fortalecer el tejido productivo, atraer talento y generar oportunidades profesionales.

Los estudiantes, en el centro del proyecto universitario

Riutord situó a los estudiantes en el centro del proyecto académico de la Universitat de Mallorca y planteó una formación orientada al desarrollo de capacidades científicas, profesionales y humanas.

En relación con el acceso a los estudios universitarios, recordó que la Ley 2/2026 establece la obligación de destinar al menos el 5 % de los ingresos totales anuales de la institución a becas y ayudas al estudio. En este sentido, ha afirmado que la partida presupuestaria destinada a este fin superará los 9 millones de euros. «La universidad debe ser exigente, porque el conocimiento requiere esfuerzo, pero también accesibilidad, porque el talento puede encontrarse en cualquier lugar y en cualquier condición social», subrayó.

Asimismo, puso el acento en las dificultades derivadas de la insularidad, los desplazamientos y las circunstancias personales y familiares, que considera necesario atender para facilitar el acceso a la formación superior.

Constitución del primer equipo rectoral

La ceremonia incluyó la toma de posesión de la doctora Pilar Tomás Gil como secretaria general y vicerrectora de Titulaciones y Ordenación Académica, así como la de los demás integrantes del equipo vicerrectoral.

El equipo rectoral está integrado por Carlos López Roig, vicerrector de Calidad y Servicios; Amparo Sard Valor, vicerrectora de Cultura; Ángel Arturo López González, vicerrector de Investigación; Carla Busquets Cortés, vicerrectora de Salud; Guillem Aloy Bibiloni, vicerrector de Programas Estratégicos y Campus; Carles Francesc Baeza Server, vicerrector de Alumnado e Internacionalización; Marta González Rivas, vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, y Cheska Díaz Carrillo, vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales.

Durante el acto, Prohens participó en la imposición de las medallas académicas, mientras que el presidente del Consejo de Gobierno, Diego González, entregó el bastón rectoral a Pere Riutord.

En el tramo final de su discurso, Riutord agradeció la trayectoria de ADEMA como institución promotora y la implicación de Diego González Carrasco y Gabriel González, así como la colaboración de las administraciones públicas, profesores, investigadores, profesionales y entidades que han contribuido al proyecto universitario.