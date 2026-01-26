El Paseo Marítimo de Palma suma un local americano que te descuenta copas si cumples con estos requisitos

El Paseo Marítimo de Palma ha sumado a su lista desde este pasado viernes un nuevo local de ocio nocturno de origen americano donde residentes y turistas podrán pasar noches de diversión entre cocktails, música y buena compañía. Pero no se trata de un establecimiento cualquiera, sino de un lugar con una llamativa oferta que ya maravilla a muchos.

Si bien el paseo marítimo palmesano está lleno de discotecas tradicionales donde llegas, pagas la entrada en la que se incluye una consumición y bailas hasta altas horas de la madrugada, este recién renovado local rompe con lo establecido ofreciendo a sus clientes una más que interesante propuesta para incentivar la asistencia y aliviar la presión sobre tu cartera.

Se trata de QLUB Quentin’s, un lugar que busca convertirse para este 2026 en la nueva referencia en las noches de la capital balear a base de elegancia, exclusividad y ambiente único. Y para conseguirlo ofrecen un descuento de tres euros en una consumición para todo aquel que presente en barra un ticket de parking, taxi o Uber.

Ubicado en la Avenida Gabriel Roca (número 34), cerca de la antigua discoteca Social, este establecimiento ha presentado su nuevo concepto de fiesta destinado sólo para mayores de 25 años, en el que se apuesta por cocktails de todos los sabores y shishas. Este pasado viernes 23 de enero fue la fiesta de inauguración, aunque el local tendrá sus puertas abiertas cada fin de semana de 22 a 04:00 horas.

El QLUB Quentin’s está asociado a Quentin’s American Bar, una marca fundada por Mr.Quentin, un emprendedor que nació en Octubre de 1930, en Houston, Texas, como el último de nueve hijos de padres italianos, que emigraron a Estados Unidos de América a fines del siglo XIX.

A lo 16 años se mudó con la familia a New Orleans y empezó a “trabajar” para la familia Lo Bruno’s, estadounidenses de origen italiano. Por su impetuosidad, Quentin fue contratado en el club nocturno de la familia en la Saint Philip St como portero y cantinero.

Un trabajo a través del cual mantenía a raya los clientes en caso de que se volvieran molestos, lo que le ganó el apodo de “break boy”. Una vez terminado en la puerta se ponía a la barra marchando los bartender. Ahí es donde se soltaba sintiéndose un artista, ofreciendo sus tragos a los clientes con sus evoluciones donde dejaba fluir su inspiración más natural.

Los ’50 lo vieron protagonista de varios conflictos con la «familia adoptiva», así que en la década de 1960 se dio a conocer en la ciudad con la inauguración de su Quentin’S Bar N.1, en contra de todos.

Todo esto no les gustó a los miembros de los Lo Bruno’s, así empezaron los problemas en la ciudad, por lo que en Agosto de 1967 lo dejó todo, se fue a Florencia y abrió su proprio Quentin’S Bar N.2 para evitar más enfrentamientos con la familia Lo Bruno’s.