La emblemática discoteca Marsalada regresa al Paseo Marítimo de Palma 15 años después

El futuro Club de Mar del Paseo Marítimo de Palma encara la recta final de sus obras tras más de cinco años de remodelación y embellecimiento de sus instalaciones. El nuevo, lujoso y exclusivo complejo con vistas a la Catedral se está preparando para abrirse al público con una sorpresa inesperada que alegrará a los amantes de la noche.

El renovado Club de Mar ha procurado tener una oferta equilibrada en la que tendrá su pequeño espacio el ocio nocturno. La diversión hasta altas horas de la madrugada está garantizada en uno de los edificios del recinto gracias al retorno de la emblemática discoteca Marsalada.

Este histórico club de la noche mallorquina, que durante catorce años fue unos de los principales escenarios del entretenimiento del Paseo Marítimo de la capital balear, resurge de las cenizas tras echar el cierre allá por el año 2012. Esta sala de baile estuvo más de una década brindando fiestas inolvidables y dando vida a esta zona de primera línea de la ciudad, pero por diversos motivos bajó la persiana.

«Eso no quiere decir que no abramos más adelante, pero por ahora se acaba esta aventura», informó en su día uno de los responsables del local. Ahora, 15 años después, Marsalada vuelve con más fuerza que nunca, aunque con grandes cambios.

En primer lugar, el nuevo local será realmente una brasería en la que los clientes podrán disfrutar de todo tipo de carnes y pescados. Sin embargo, a partir de una hora concreta de la noche la música empezará a sonar y el local se transformará en una discoteca al uso que no cerrará hasta las 4:00 o las 5:00 horas de la madrugada.

Este futuro club nocturno contará con varias barras para pedir copas, baños de lujo, una mesa de DJ… Además, gran parte el inmueble contará con grandes cristaleras con vistas al Paseo Marítimo y al puerto de Palma desde muchos lugares de la discoteca. Asimismo, también contará con una terraza de grandes dimensiones para los que quieran fumar o charlar al aire libre.

Como el resto de locales de ocio del Paseo Marítimo, ésta será una discoteca que abrirá sus puertas cada fin de semana para todo el mundo, según detalla a OKBALEARES el director del Club de Mar, José Luis Arrom, aunque todavía es muy pronto para saber algunos detalles como por ejemplo el precio de la entrada.

Visto desde el exterior, este edificio será un inmueble agradable de ver, con numerosos jardines verticales alrededor suyo que le dan un agradable toque verde, como ya tenían otras discotecas del Paseo Marítimo como la histórica Social Club Mallorca, demolida el año pasado.

En menos de uno año los palmesanos podrán revivir aquellas noches mágicas de Marsalada, ahora en un nuevo y lujoso emplazamiento, la tercera planta de un edificio de hasta tres pisos, dos de ellos reservados para un parking con hasta 97 plazas tarifadas para todos aquellos que quieran pasar una noche de fiesta y desenfreno.

Fotos: José Antonio Ramírez