El Parlament balear tumba las enmiendas a la totalidad de la izquierda a los Presupuestos de Prohens

El pleno del Parlament ha rechazado este martes, con los votos de PP y Vox, las enmiendas a la totalidad que los grupos de izquierdas han presentado a los Presupuestos autonómicos de 2025. La votación ha arrojado un resultado de 24 votos a favor y 32 en contra y las cantidades globales de los presupuestos han quedado fijadas con los votos favorables de PP y Vox.

Durante el debate, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido el proyecto de Presupuestos saldrá adelante tras el acuerdo con Vox «sin cruzar las líneas rojas».

Para Costa, las cuentas «consolidan el rumbo elegido» por los ciudadanos en las últimas elecciones, que pasa por la reforma fiscal, la simplificación administrativa, la apuesta «clara» por la innovación, una gran inversión en ciclo del agua y facilitar que Baleares sea un polo de atracción de inversión.

También, ha continuado, apuestan por resolver la problemática de la vivienda, con la mayor partida destinada al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), y se incrementa también el gasto social, en sanidad y servicios sociales, entre otras áreas.

Sobre la reforma fiscal, ha puesto en valor que se traduce en un ahorro de 530 millones de euros para los ciudadanos, sin que ello haya repercutido en una bajada del gasto social, todo lo contrario, ha enfatizado, agregando que «el secreto» es el dinamismo económico de Baleares.

Por otro lado, ha subrayado que el incremento más grande del gasto se destina al personal a causa de los recortes a trabajadores de la Comunidad Autónoma del Govern de Francina Armengol y ha puesto en valor también el pacto de legislatura alcanzado para aumentar también el plus de insularidad.

La oposición, por su parte, ha criticado en bloque que el Govern haya fiado la aprobación de los presupuestos autonómicos a cumplir con las exigencias de Vox, que haya presentado unos presupuestos «idénticos» a los anteriores –que finalmente no se aprobaron– y la «traición de la palabra» por parte del Govern.

En concreto, el socialista Iago Negueruela ha reprochado al conseller haber hecho el «mismo discurso» que en la última presentación de los presupuestos «como si no hubiera pasado nada» en seis meses.

También ha reclamado que explique qué irá del pacto con Vox a los presupuestos señalando que no ha hecho referencia al acuerdo, que su formación califica de «vergonzoso». «Costa no quiere explicarlo, no sabemos cómo terminará el presupuesto», ha criticado.

Por otra parte, ha lamentado que el Govern «traiciona» su palabra y el acuerdo alcanzado con la izquierda en diciembre para revertir el error del PP que provocó la aprobación de unas enmiendas de Vox que no estaba previsto que salieran adelante.

Sobre esta cuestión, ha asegurado que las enmiendas que luego se anularon se incluyen en otras normativas, como en la ley de macrogranjas que se debate este martes. «Algunas enmiendas son peores de las que ya habían aprobado», ha dicho, considerando que el Govern está «arrodillado» ante Vox.

En este sentido, para Negueruela, es un «esperpento legislativo» alterar cada ley que es, a su parecer, aquello que hará el Govern a raíz del pacto con Vox, incorporando enmiendas de los de Santiago Abascal. «¿Merece la pena tanta indignidad?», ha dicho.

El diputado de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha afeado al PP y al Govern que hayan roto el pacto con los grupos de la oposición, no solo aceptando enmiendas que en ese momento acordaron eliminar, sino porque se les dijo que les llamarían para negociar los presupuestos y no fue así.

Los separatistas, ha subrayado, califican el pacto de «vergonzoso» por el contenido del mismo porque, entre otras cuestiones, «deja de considerar a las personas como sujetos de derechos inherentes a su condición humana» y establece que «dependen de las situaciones administrativas».

También recibe la cooperación, ha continuado Apesteguia, quien ha censurado que las ayudas a la cooperación se destinen a frenar la inmigración, así como el catalán. «Considerar el catalán como un problema y no contestar los ataques constantes a los docentes, esta es la música detrás del pacto», ha señalado.

«Usted no ha hecho el trabajo de hacer un presupuesto nuevo, yo no haré el trabajo de hacer un discurso nuevo», le ha dicho al conseller, al tiempo ha recriminado al Ejecutivo que haya asumido «las obsesiones de Vox».

La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha reprobado igualmente que los Presupuestos son «exactamente iguales» a los anteriores. «No se han tomado ni la molestia de actualizarlos teniendo en cuenta que ya se han ejecutado seis meses», ha expuesto.

Según Gomila, el Govern no hace una apuesta firme por la vivienda de protección oficial ni por garantizar vivienda asequible. No obstante, ha censurado, «bajar los impuestos a los ricos sí lo hacen». «No es posible bajar impuestos y, de verdad, aumentar servicios para los ciudadanos de las Islas», ha aseverado.

Gomila, ha insistido, «traicionan la palabra dada» a entidades sociales, a la oposición, a la comunidad educativa y a respetar derechos catalanoparlantes. «Han aceptado la agenda política e ideológica de Vox», ha denunciado.

En esta misma línea, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien ha dicho estar en el «día de la marmota» en el debate de Presupuestos. Igualmente, ha echado en falta política de vivienda para garantizar precios asequibles, al considerar que «toda la política del Govern se destina a hacer viviendas inasequibles», y una apuesta «clara» por el sector primario.

Por su parte, Costa ha ironizado que a la izquierda le parecen «fantásticos» los Presupuestos porque han hablado en sus intervenciones «de todo lo que no está incluido en los presupuestos» y ha remarcado que él ha venido a defender el proyecto.

«Han venido aquí a hacer dos cosas: a pronosticar el apocalipsis absoluto como consecuencia de haber pactado entre la primera y la tercera fuerza política y a llorar como no había visto nunca», ha apuntado Costa en su tercera intervención.

En relación con la traición de la palabra que reprocha la izquierda, el vicepresidente ha pedido que «hagan el favor de no hacer más el ridículo», recordando que en la anterior legislatura el PP había alcanzado un acuerdo en la ley de educación y se anuló un día antes.

Vox celebra el pacto «firme»

Los de Santiago Abascal han celebrado el acuerdo presupuestario «firme» alcanzado con el PP. «Decimos alto y claro a los ciudadanos que la izquierda no ha presentado una alternativa presupuestaria sino una reacción política desesperada por recuperar poder que perdieron en las urnas», ha dicho la diputada Manuela Cañadas.

En esta línea, ha defendido que los Presupuestos no recortan derechos sino que recortan privilegios, gastos superfluos y duplicidades. Las enmiendas a la totalidad de la izquierda, ha agregado, son «cínicas».

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha replicado a la izquierda que el pacto «es producto local y kilómetro 0». «No se ha hecho en Waterloo ni en una sauna», ha reprochado.

Acuerdo democrático

El diputado del PP Sebastià Sagreras ha coincido con Costa en criticar a la izquierda por no hablar de los Presupuestos. «Han tenido el coraje de acompañar la palabra democrática de inhumano, traición e indigna, ya que es así como llaman a un acuerdo democrático», ha expuesto.

El ‘popular’ ha defendido las cuentas y ha cuestionado que se opongan a una inversión récord en servicios públicos, servicios sociales, vivienda o educación. «Están celosos y no pueden consentir que sea Prohens quien revierta las políticas ‘armengolinas’», ha agregado.