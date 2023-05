El alcalde socialista de Palma, José Hila, ha abandonado completamente la ciudad. Basta con darse un paseo por el centro para percatarse de los altos niveles de basura y del gran volumen de grafitis que ensucian una ciudad tan bonita como Palma. De hecho, según la última encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la capital balear es la ciudad más sucia de toda España. Una auténtica lástima que los propios palmesanos denuncian a este periódico: «Las calles están asquerosas».

Hay que recordar que el año pasado el Ayuntamiento de Palma de coalición de PSOE, independentistas de Més y Podemos anunció la reducción de la plantilla de barrenderos y conductores de maquinaria de limpieza. En septiembre y octubre de 2022, la Empresa Municipal de Limpieza (Emaya) despidió a 160 barrenderos interinos y fijos discontinuos, a pesar de las continuas quejas de los ciudadanos y comerciantes sobre el pésimo estado de mantenimiento de la ciudad.

En los últimos tiempos, numerosos vecinos de Palma y también entidades conservacionistas como ARCA o Palma Ferida vienen denunciando el mal estado de la ciudad. OKDIARIO ha salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el estado de mantenimiento y limpieza de la capital balear. El resultado de la encuesta es claro: todas las personas preguntadas por este digital consideran que Palma está sucia y que los servicios de limpieza municipales son, como mínimo, mejorables.

«Paseo todos los días por esta zona (La Rambla) y es una auténtica vergüenza lo sucia que está», explica a este digital Joaquín. Este vecino califica de «desastrosa» la gestión en materia de limpieza del Consistorio palmesano y culpa al primer edil de la degradación de la ciudad. En la misma línea están las palabras de Luis López. «La gestión del alcalde Hila es pésima. Estamos yendo hacia atrás ¿Sobre la limpieza de las calles? Hombre, es mejorable», refiere.

Para Alfredo García «Palma es una ciudad muy sucia» y, a su juicio, los servicios de limpieza de Emaya son «muy mejorables». Jaime Bosch, por su parte, lamenta lo siguiente: «Las calles están súper asquerosas. Es una vergüenza. Sobre todo para los turistas. Y para nosotros, claro». «¿La gestión de Hila? Fatal, no me gusta nada», añade Jaime.

De nuevo, otro joven se queja del pésimo estado de mantenimiento de la ciudad. «Hay zonas de Palma que están muy descuidadas», sostiene Jaume Escarrer. La realidad es que la limpieza es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de Palma. Si bien la mayoría culpa al alcalde Hila de esta situación de abandono e insalubridad en la que se encuentra sumida la capital balear, hay otros que opinan diferente.

Uno de ellos es Joan Bover, quien esgrime que el problema no es tanto del Ayuntamiento, sino de los ciudadanos. «Si nosotros ensuciamos, ¿cómo esperamos que las calles estén limpias?», pregunta Joan. Similares argumentos expone María Verdejo. «El alcalde es el responsable quizás de limpiar, pero la ciudadanía es la responsable de no ensuciar. Es un valor ciudadano, no un hecho político», zanja María.