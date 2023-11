Palma sigue en la calle contra la amnistía de Sánchez a Puigdemont y los golpistas catalanes

Palma sigue en la calle contra la amnistía del ya presidente socialista del Gobierno Pedro Sánchez al fugado Carles Puigdemont y a los golpistas catalanes. Más de medio millar de personas se han concentrado este sábado al mediodía en la calle Constitució de la capital balear convocados por Sociedad Civil Balear.

Una nueva manifestación frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Palma, simultánea a la que se ha celebrado en Madrid en contra de la amnistía y «por la libertad, la unidad y la igualdad», donde ha estado presente la plana mayor de Vox en Baleares como el diputado en el Congreso por Baleares, Jorge Campos; el vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard; el número uno de la formación en Palma, Fulgencio Coll; el portavoz adjunto en el Parlament, Sergio Rodríguez; o el exdiputado Antonio Salvá, padre del guardia civil asesinado por ETA en Palmanova en 2009 Diego Salvá, próximo secretario general de la formación, entre otros.

Y por parte del PP han estado presentes desde María Salom, Nuria Riera, diputados como Mauricio Rovira o la portavoz adjunta en el Parlament, Marga Durán.

A ello hay que sumar que alrededor de 40 mallorquines se han desplazado a la capital de España para participar en la concentración organizada en Cibeles, a la que han asistido, además, «más de 100 asociaciones representantes de la Sociedad Civil Española para defender la Constitución, en peligro hoy por la acción sin sentido del Gobierno español».

Los lemas más coreados en Palma han sido Puigdemont a prisión; Sánchez a prisión; No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación; Por la libertad, la unidad y la igualdad o Pedro Sánchez caradura.

Uno de los portavoces de Sociedad Civil Balear ha leído un manifiesto en el que ha lamentado que «con la investidura de Sánchez ya consumada, la aprobación de la amnistía y el futuro referéndum para la independencia, se entra en una nueva fase de un proceso que pone en serio riesgo la existencia misma de España, nuestros derechos y nuestra entidad histórica».

«No podemos permanecer impasibles y por eso en esta hora decisiva en la que los españoles nos jugamos el ser o no ser, llamamos a todos los ciudadanos de izquierdas, centro o de derechas, a superar las diferencias ideológicas y a unirse en la defensa del acuerdo y el entendimiento que ha marcado el camino de este país durante estos 40 años. Una democracia plena que nos ha llevado a las cotas más altas de prosperidad y convivencia». La concentración se ha desarrollado de forma totalmente pacífica.

Tornam a sortir al carrer per dir NO a l’amnistia i als acords que han permès la investidura de Sánchez com a president d’Espanya. Per la igualtat, la unió i la llibertat de tots els ciutadans.#MallorcaNoSeRinde#BalearsNoSeRinde#EspañaNoseRinde pic.twitter.com/K7EEgJtuTy

— Partit Popular de Mallorca (@MallorcaPP) November 18, 2023