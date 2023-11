altaba una hora para las 12 y las calles del centro se llenaban de ciudadanos portando banderas de España que se dirigían hacia la Avenida Constitución. Se aguruguba una participación masiva en la concentración convocada por el PP contra la amnistía y los acuerdos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el prófugo Carles Puigdemont. Y así ha sucedido. Ha sido una concentración multitudinaria, de las mayores que se recuerdan convocada por un partido político. El PP cifra en 10.000 personas la asistencia.

La realidad es que la amplia AVenida Constitución, donde está la Delegación del Gobierno, no ha podido dar cabida a todos los participantes y la concentración se ha extendido al Borne y calles colindantes.

La concentración la había convocado el PP y contaba con el apoyo de Vox. De todos modos, ni los dirigentes y militantes de estos dos partidos han sido los protagonistas, sino los miles de ciudadanos que han reventado de rabia contra las últimas decisiones de Pedro Sánchez.

Muchos gritos pidiendo prisión para Sánchez y Puigdemont, vivas a la Constitución y España y un sinfín de proclamas contra los acuerdos del presidente del Gobierno con los independentistas.

Durante el acto ha leído un manifiesto el ex alcalde de Inca y ex presidente del Parlament, Pere Rotger. La presidenta del Partido Popular de Balears, Marga Prohens, ha denunciado que «Pedro Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas y ha demostrado que no tiene límites para conseguir mantenerse en la presidencia del Gobierno».

«Sánchez ha pactado una amnistía que deslegitima a los jueces, que acaba con la separación de poderes y con el Estado de Derecho con la que no solamente se perdonarán los delitos vinculados al referéndum,

sino que también delitos de corrupción de colaboradores de Puigdemont», ha recordado Prohens.

Así, Prohens ha lamentado que «Sánchez también ha pactado ir a una mesa

de negociación con un relator internacional, un referéndum y romper la caja

común que, evidentemente, quienes van a pagarlo van a ser los ciudadanos

de Balears».

Ante esta situación «de momento, tenemos la vía de la movilización social, de la movilización pacífica en la calle, la movilización de los demócratas y

constitucionalistas” ha señalado Prohens y ha manifestado que “esperamos

que el PSOE tome nota, porque aún están a tiempo de rectificar y no

emprender esta peligrosa deriva para nuestra democracia».