Palma no podrá tener nuevas viviendas hasta que funcione la nueva depuradora, en principio en 2027

Ni 13.000 viviendas, ni 1.200, ni pisos sociales, ni urbanizaciones de alto standing. Palma no podrá tener nuevas viviendas hasta que en 2027 esté en marcha la nueva depuradora y el emisario submarino que dirija las aguas sucias fuera de la costa.

Así lo ha afirmado este martes el teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, que ha matizado que el desbloqueo de la tramitación de las 13.000 viviendas previstas en los urbanizables y nuevas unidades de transformación contempladas en el Plan General de 2023 aprobado por el anterior gobierno no significa que se vayan a construir de golpe.

«Nosotros, el actual gobierno, no hemos creado un solo palmo de urbanizable en Palma. Estos suelos son a desarrollar en 20 años y no quiere decir que la voluntad del alcalde sea la de construir mañana 13.000 viviendas. Sí que es cierto que el Plan General estaba muerto, porque esas viviendas nuevas a desarrollar, no se podían ni siquiera tramitar», ha precisado el concejal del PP.

Hay que recordar que el pasado martes el Ayuntamiento de Palma desbloqueó la tramitación urbanística de esas 13.000 viviendas que el anterior gobierno encabezado por el ex alcalde socialista José Hila, había paralizado hasta la entrada en funcionamiento en 2027 de la nueva depuradora. Para ello modificó la declaración ambiental estratégica permitiendo así a promotores y particulares iniciar los trámites administrativos para su edificación, en paralelo, a la construcción de la denominada EDAR II.

Pero una cosa es iniciar el camino para cumplimentar los largos trámites administrativos que requiere la edificación de un proyecto urbanístico, que sí se podrá hacer desde ya en buena parte de los casos, y otra, que el promotor se vaya a lanzar a iniciar su edificación.

Como este martes ha dejado claro el edil Fidalgo, no se podrán conceder finales de obras a las nuevas urbanizaciones hasta que estén plenamente conectadas a la nueva depuradora, que estará, en principio, en marcha en 2027, pero nadie puede garantizar con certeza que ese plazo de tres años vaya a ser el definitivo.

«Los futuribles son interminables y yo no puedo prever todas las situaciones que se puedan dar en este sentido, es imposible», ha reconocido el concejal de Urbanismo, que no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de que haya un retraso en la entrada en funcionamiento de la nueva depuradora y esa falta de seguridad retraiga a los promotores de cualquier proyecto y congelen las inversiones hasta que esta infraestructura esté operativa.

Porque la posibilidad de un retraso en la entrada en funcionamiento de la nueva depuradora y del emisario submarino es una posibilidad más que real. Si en la primera las obras ya está en marcha y su financiación por el Gobierno central está en principio comprometida, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez todo puede pasar.

De hecho, el Gobierno socialista se niega a desembolsar los 72 millones de euros que cuesta la construcción de este emisario submarino y quiere que sea el Ayuntamiento de Palma a través de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya), el que haga frente a este millonario desembolso, cosa imposible, sin la ayuda del Govern o de fondos europeos.

Se trata de una canalización capital que tiene como objetivo que cuando se produzca un vertido por lluvias torrenciales, estas aguas sean arrojadas hacia las zonas más profundas, fuera del entorno de la Bahía de Palma, y de la pradera de posidonia existente. Tendrá por ello una longitud de 6.655 metros: 1.685 en el tramo terrestre y 4.970 en el marino.

Y como ha precisado Fidalgo, para obtener el pertinente final de obra las nuevas urbanizaciones que se construyan tienen que estar conectadas a la nueva depuradora y al nuevo emisario y que «ambos estén en funcionamiento».