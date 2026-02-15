Palma espera el desenlace del hombre enmascarado: el misterio se resuelve el 21 de febrero

Palma está al borde de descubrir uno de los secretos urbanos más comentados de los últimos meses. Tras aparecer y desaparecer entre parques y plazas, el enigmático hombre de la máscara del rayo azul regresará el próximo sábado 21 de febrero para poner fin a la incógnita que mantiene a la ciudad en vilo.

Los palmesanos y visitantes llevan semanas siguiendo sus movimientos: más de 400 personas se congregaron en la última aparición en Ses Estacions, todas con los teléfonos en alto, intentando capturar cualquier detalle que revelara su identidad o sus intenciones. Ahora, todo apunta a que la espera terminará en apenas unos días.

Según fuentes cercanas a la organización, el 21 de febrero en Palma se resolverán dos interrogantes fundamentales: quién está detrás de la máscara y qué va a presentar. Durante meses, la ciudad ha especulado sobre su identidad: ¿un artista? ¿un influencer? ¿un actor o una figura vinculada a TribuX?

Cada aparición aumentaba la leyenda y multiplicaba las teorías. Todo indica que no se trata solo de un espectáculo o un acto urbano: TribuX, la entidad con la que se le relaciona, promete «volver a conectar de verdad» en un mundo saturado de pantallas y DMs. «Antes nos conocíamos en bares. Ahora, en DMs. Algo muy humano se ha perdido, y TribuX viene a recuperarlo», aseguran desde la organización.

Los preparativos para el evento del 21 de febrero en Palma son ya visibles. Calles céntricas, plazas y parques se llenan de rumores. Comercios y cafeterías comentan la llegada de curiosos y medios locales. La sensación general es que Palma está a punto de vivir un momento histórico urbano.

Testigos de apariciones anteriores recuerdan la fuerza magnética del personaje: caminando entre la multitud con su máscara atravesada por un rayo azul, silencioso pero observador, repartiendo tarjetas que despertaban tanto premios como especulación. Cada gesto suyo parecía un mensaje cifrado, una invitación a participar en algo más grande de lo que cualquiera podía imaginar.

La pregunta que todos se hacen desde hace meses finalmente tendrá respuesta: ¿quién es el hombre rayo? y ¿qué presentará en Palma el 21 de febrero? La ciudad, más que nunca, está lista para presenciarlo. La cita es el sábado 21 de febrero en Palma, y todo apunta a que la historia que empezó como un misterio urbano en Palma se convertirá en un acontecimiento que la ciudad recordará durante años.

La intriga está por concluir. Todos los ojos están puestos en el hombre de la máscara del rayo azul. Esto no es un simple espectáculo: es el inicio de algo que promete cambiar la forma en que nos conectamos en Palma.