Un joven de 20 años ha fallecido durante la mañana de este lunes por causas que todavía se desconocen si bien se cree que podría haberse precipitado desde una habitación de un hotel situado en la calle Amilcar, de Playa de Palma.

Según han confirmado fuentes del 061 y de la Policía Nacional a Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 08.07 horas de este lunes, por causas que no se han confirmado, aunque se baraja que se habría precipitado desde una altura que todavía se desconoce.

Precisamente, el grupo de Homicidios y la Policía Científica se están desplazando al lugar para investigar las causas de la muerte.

Es el segundo caso de balconing en Baleares durante este mes inicio de temporada turística. El pasado 7 de mayo un turista alemán de 23 años falleció tras precipitarse desde un balcón de un hotel del Arenal (Mallorca). La víctima, la primera de esta temporada, se encontraba en su primer día de vacaciones en la isla y podría haber caído desde un tercer o cuarto piso del establecimiento hotelero.

Las causas del suceso todavía se desconocen, aunque las primeras informaciones apuntan a que el joven ha podido caer de manera accidental. Otra de las hipótesis que se manejan es que el turista podría haber intentado acceder a otra habitación o al tejado del hotel a través de la fachada.

Al lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local de Palma, la Policía Nacional y sanitarios del SAMU 061, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida del turista.

El balconing se ha convertido en los últimos años en una practica frecuente en los hoteles de Baleares durante el verano y ello a pesar de las medidas que se están tomando para evitar este tipo de accidentes.

En agosto de 2023 cinco turistas fueron multados con 36.000 euros cada uno en Magaluf (Mallorca) por pasar de un balcón a otro y fueron expulsados inmediatamente del hotel en el que se hospedaban.

La Policía Local de Calvià denunció los casos e identificó a los responsables para imponerles el castigo, en cumplimiento con el Decreto de Turismo de Excesos. Esta acción suponía continuar con la línea de «tolerancia cero» con el incivismo y los excesos impulsada por el gobierno municipal liderado por el popular Juan Antonio Amengual (PP).

El director general de Actividades y Comercio, Infracciones y Sanciones, y Vías y Obras, Juan Feliu, señalaba entonces que «estas sanciones conllevan un potente efecto disuasorio». Dijo que «el balconing no es tolerable en nuestro municipio, es una práctica irresponsable que puede causar graves lesiones irreversibles e incluso la muerte. Desde luego, es lo último que uno desearía para aquellos que nos visitan. Esto no es ocio, es una irresponsabilidad muy peligrosa y no es la imagen que queremos para nuestro municipio».