Un total de cinco turistas han sido multados con 36.000 euros cada uno en lo que va de verano por pasar de un balcón a otro y han sido expulsados inmediatamente del hotel de Magaluf en el que se hospedaban.

La Policía Local de Calvià ha denunciado los casos y ha identificado a los responsables para imponerles el castigo, en cumplimiento con el Decreto de Turismo de Excesos. Esta acción supone continuar con la línea de «tolerancia cero» con el incivismo y los excesos impulsada por el gobierno municipal liderado por el popular Juan Antonio Amengual.

El director general de Actividades y Comercio, Infracciones y Sanciones, y Vías y Obras, Juan Feliu, ha recordado que «estas sanciones conllevan un potente efecto disuasorio». Además, ha asegurado que «el ‘balconing’ no es tolerable en nuestro municipio, es una práctica irresponsable que puede causar graves lesiones irreversibles e incluso la muerte. Desde luego, es lo último que uno desearía para aquellos que nos visitan. Esto no es ocio, es una irresponsabilidad muy peligrosa y no es la imagen que queremos para nuestro municipio».

Según ha informado el Ayuntamiento de Calvià este martes en una nota de prensa, el consistorio ha intensificado la labor de los agentes de la Policía Local en el control del ‘balconing’.

El último caso ha sido detectado a las 06.00 horas, cuando un turista saltaba de un balcón a otro. Se le ha aplicado la correspondiente sanción y expulsión del establecimiento.