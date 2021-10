Tras el varapalo sufrido el pasado domingo por los dos candidatos oficialistas a liderar a los nacionalistas de Més al Parlament y Consell de Mallorca, el actual coordinador de Més per Mallorca, Antoni Noguera, aseguró en rueda de prensa que su salida de la dirección de la formación es «una decisión personal» pensando en el proyecto.

El también teniente de alcalde de Bienestar Social del Consistorio palmesano, que no optará a la reelección en el congreso que esta formación celebrará los días 26 y 27 de noviembre, rechazó cualquier pugna interna con el recién nominado cabeza de lista al Parlament, Lluís Apesteguia, con el que dijo mantener una «buena relación» aunque reconociendo que la imagen del partido «no debe ser uniforme».

Aunque no renovará al frente de la nave nacionalista, Noguera sí expresó su deseo de que su relevo en la dirección del partido la protagonice “una mujer, algo que dijo que, llevaba tiempo pensando, pero que no había manifestado, hasta ahora, porque no quería condicionar el resultado de las primarias donde fueron elegidos dos hombres, Apesteguia para la Cámara balear y Jaume Alzamora para el Consell.

Además de decantarse por una mujer para la dirección de la formación, el aún coordinador general de Més, apostó también por el senador autonómico de los soberanistas, Vicenç Vidal, para encabezar la candidatura a las próximas Elecciones Generales donde nunca esta formación ha logrado sacar un diputado.

«Me gustaría que dé ese paso», afirmó tras calificar de “brillante” el trabajo de éste en la Cámara Alta. Una de las primeras que se ha auto descartado para asumir la dirección del partido, es la consellera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago.

En declaraciones a los medios, Santiago ya avanzó que no se plantea presentarse como candidata pero coincidió con Noguera en la apuesta por liderazgos “paritarios” en la dirección del partido y aseguro que «hay varias mujeres que podrían liderar muy bien toda la coordinación».

Preguntada por las relaciones con los dos partidos del Govern que Apesteguia ha apostado por revisar, la consellera apuntó que será el próximo Congreso de esta formación el que lo decida.

«El Govern lleva 28 meses de legislatura más o menos y 21 de ellos gestionando una pandemia», algo que ha considerado puede haber provocado que «los pactos, tanto de Bellver o de Raixa, no se hayan acelerado», dejando entrever ya su oposición a esta posible revisión del programa de gobierno firmado en 2019 con socialistas y Unidas Podemos (UP).

Con todo la consellera nacionalista ha asegurado que los acuerdos están «continuamente» en revisión: «Cuando hay un conflicto de interpretación de lo acordado en el Pacte, sin problema se convoca el espacio de coordinación». Para Santiago, esto es algo que «se ha de normalizar» porque el hecho de ser un gobierno de coalición provoca que pueda haber «interpretaciones».