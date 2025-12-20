Muere un anciano de 90 años al atragantarse mientras comía un trozo de carne en un restaurante de Mallorca

Una comida familiar que transcurría con total normalidad terminó convirtiéndose en una escena de auténtico drama este pasado viernes en el conocido restaurante El Cruce, situado en el término municipal de Vilafranca, en Mallorca. Un hombre de 90 años, de nacionalidad española, perdió la vida de manera repentina tras sufrir un fatal atragantamiento mientras comía.

Según fuentes oficiales de la investigación a las que ha tenido acceso OKBALEARES, el anciano se encontraba sentado a la mesa junto a sus familiares, disfrutando tranquilamente del almuerzo, cuando de forma súbita se atragantó con un trozo de carne que obstruyó por completo sus vías respiratorias. En un intento desesperado por pedir ayuda, el hombre trató de levantarse, pero se quedó sin aire y acabó desplomándose, perdiendo el conocimiento ante la mirada atónita de los presentes.

Familiares y trabajadores del restaurante actuaron con rapidez e intentaron auxiliarle en todo momento, pero sus esfuerzos resultaron en vano. De inmediato se dio aviso a los servicios de Emergencias a las 13:45 horas, movilizándose hasta el establecimiento una ambulancia medicalizada del SAMU-061 y efectivos de la Guardia Civil.

A pesar de la intervención de los sanitarios, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento en el mismo lugar de los hechos. Los agentes de la Guardia Civil procedieron entonces a informar a la autoridad judicial, siguiendo el protocolo establecido para este tipo de sucesos.

El operativo no concluyó hasta las 19:00 horas, momento en el que se llevó a cabo el levantamiento del cadáver, poniendo fin a una jornada marcada por la conmoción y el dolor en este tranquilo municipio mallorquín.