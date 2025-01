Menorca: radicales lanzan huevos contra la comisaría del agente infiltrado que se acostó con ocho indepes

El grupo independentista Arran ha vandalizado la comisaría de la Policía Nacional en Mahón donde trabaja el agente menorquín que, bajo el pseudónimo de Marc Hernández Pons, se infiltró en el movimiento separatista catalán. Es por ello que, a modo de venganza, el colectivo Arran ha lanzado huevos con pintura a las instalaciones donde acude a trabajar este agente, quien se llegó a acostar hasta con ocho indepes.

La organización ha reivindicado la autoría del acto vandálico a través de sus redes sociales, donde han asegurado que quieren «dejar muy claro que los infiltrados no vivirán con tranquilidad, ni impunidad en los Països Catalans».

Además, la plataforma Arran ha denunciado el «recorte a los derechos y libertades políticas» que supone la infiltración de agentes de Policía Nacional en movimientos sociales y organizaciones de la izquierda independentista.

«Este tipo de acciones persiguen únicamente el objetivo de controlar y reprimir la disidencia política, lo cual, de facto, significa perseguir ideologías políticas, aunque el ministro del Interior, Grande Marlaska, lo niegue», han afirmado.

Califican a Marlaska de «torturador»

Arran ha calificado al ministro socialista Fernando Grande-Marlaska de «torturador» por no haber condenado estas infiltraciones. «No nos sorprende que no haya condenado estas infiltraciones, ya que es lógico que un torturador no vea torturas cuando las hay», han asegurado.

El colectivo separatista considera que «el Estado español es un estado antidemocrático, y las cuatro infiltraciones destapadas tuvieron lugar con la socialdemocracia del PSOE y Podemos en el Gobierno». Asimismo, han denunciado que «el Gobierno actual, en lugar de condenar las infiltraciones, se ha mantenido en silencio, demostrando una vez más la farsa detrás del progresismo del que presumen».

🚔🔥 Atacam la Comissaria de Policia Nacional de Maó, on treballa l’infiltrat I.J.E.G. Sota la identitat falsa de «Marc Hernàndez Pons» es va infiltrar durant dos anys al @SEPC_nacional. I.J.E.G., no dormiràs tranquil. pic.twitter.com/PCc9qeElX0 — Arran (@Arran_jovent) January 16, 2025

El policía infiltrado: Daniel Hernández Pons

Con el falso nombre de Daniel Hernández Pons, este agente se infiltró durante dos años en el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans y en Resistim al Gòtic. Llegó incluso a modificar su aspecto, haciéndose distintos tatuajes, cambiando su peinado y adoptando un cuerpo más musculado.

Dani, como así conocían al agente de Información que protagonizó esta misión policial, llegó a acostarse con ocho mujeres. Hay acreditadas, al menos, ocho relaciones afectivosexuales con mujeres de estos movimientos. Al menos cinco de ellas le han denunciado. Las mujeres apuntaron hasta cuatro delitos en su querella: abusos sexuales continuados, descubrimiento de secretos, impedimento del ejercicio de los derechos civiles e incluso tortura.

Esta querella acusaba de varios delitos, entre ellos abuso sexual continuado, vulneración de la integridad moral, revelación de secretos y obstaculización de derechos cívicos. Fue rechazada inicialmente por el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona y, posteriormente, la Sección 5 de la Audiencia Provincial ratificó dicha decisión.

Sin embargo, el centro de defensa de los derechos humanos Irídia ha anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), cuestionando la decisión de archivar la querella.

En el recurso elevado al Tribunal Constitucional, Irídia argumenta que se han violado derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como el derecho a la integridad física y moral, la privacidad, y las libertades de reunión y asociación.

Según Irídia, el agente encubierto utilizó su posición para establecer relaciones afectivas y sexuales con varias activistas, sin revelar su verdadera identidad ni su condición de policía. El propósito de estas acciones, según la entidad, era obtener información política del entorno de las mujeres afectadas.

Además, la entidad considera «indiscutible» que, de haber sabido las mujeres la verdadera identidad del agente, no habrían mantenido ningún tipo de relación con él. Según Irídia, estas interacciones no tenían como fin un interés genuino, sino que eran un medio para obtener información mediante engaño.