El masajista ‘depredador’ de Palma: violó a una clienta en una sesión a domicilio y ahora se enfrenta a nueve años de cárcel

Aprovechó una sesión privada a domicilio para consumar un ataque sexual en lugar de prestar el servicio contratado. La Audiencia Provincial de Baleares juzga este viernes a un masajista de 57 años por presuntamente violar a una clienta en Palma. La Fiscalía solicita para el procesado un total de nueve años de cárcel.

Los hechos se produjeron sobre las 10:00 horas del 30 de abril de 2022 en un piso de la capital balear. La víctima había contratado previamente los servicios del procesado como masajista profesional. Sin embargo, durante el transcurso de la sesión dentro del domicilio, el acusado actuó guiado por el único propósito de satisfacer sus deseos sexuales.

En un momento de la consulta, el hombre le retiró la ropa interior a la cliente y comenzó a masajearle la zona de las ingles y la vagina. Acto seguido, en una clara actitud libidinosa, llegó a introducirle un dedo y a chuparle la zona genital. La agresión cesó únicamente en el momento en que la víctima, sobrecogida por lo que estaba sucediendo, se incorporó de inmediato de la camilla y encaró al masajista recriminándole de forma contundente su actuación.

Como consecuencia directa de esta agresión sexual, la víctima sufrió un severo trastorno ansioso-depresivo reactivo. El cuadro médico requirió de varias asistencias sanitarias, tratamiento médico-psiquiátrico con psicofármacos y terapia psicológica enfocada a la psicoeducación sobre el trauma, el estrés y su posterior manejo.

De hecho, la mujer tardó 75 días en sanar y le han quedado secuelas permanentes derivadas de un estrés postraumático leve valoradas en un punto.

El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito de abuso sexual con penetración (conforme al Código Penal vigente en la fecha de los hechos y más favorable para el procesado) y un delito de lesiones psíquicas. Por el primer delito, el fiscal solicita siete años de prisión, ocho años de libertad vigilada tras la condena y diez años de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros o comunicarse con la mujer. Por el delito de lesiones psíquicas, pide dos años más de cárcel y otros cinco años adicionales de orden de alejamiento.

Asimismo, en el apartado de responsabilidad civil, la acusación exige que el acusado indemnice a la perjudicada con 14.000 euros (6.000 euros por las lesiones sufridas y 8.000 euros en concepto de daño moral). El fiscal también solicita que se active el protocolo del Estatuto de la Víctima para que se consulte a la afectada si desea ser informada en un futuro sobre los permisos de salida o la puesta en libertad del procesado.