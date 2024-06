Marta Vidal: «Ya tenemos una previsión de 5.000 nuevas viviendas sociales sin coste alguno para el Govern»

La falta de viviendas y el elevado precio de las mismas es uno de los problemas más graves que sufren los ciudadanos de Baleares. El Govern de Marga Prohens ha adoptado algunas medidas para intentar sacar más viviendas al mercado y abaratar costes. Marta Vidal (Barcelona, 1977) es la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad y en esta entrevista explica sus proyectos para conseguir sacar al mercado las miles de viviendas vacías que hay en Baleares.

También explica Marta Vidal el plan del Govern para conseguir de forma inmediata que se construyan 5.000 viviendas a precio limitado sin coste alguno para la Administración. La lucha contra el alquiler vacacional ilegal y las medidas para favorecer el acceso a la vivienda a los jóvenes son otros de los temas que analiza la consellera.

Marta Vidal es menorquina aunque nacida en Barcelona. Es licenciada en Derecho y experta en administración local y urbanismo. Fue consellera de Ordenación del Territorio en el Consell de Menorca.

PREGUNTA. – ¿Qué balance hace de la aplicación del decreto de vivienda?

RESPUESTA. – Estamos muy satisfechos con los resultados que ya empezamos a vislumbrar. Cuando se aprobó el decreto ley había dos grandes previsiones. La primera era el goteo de viviendas de particulares que se iban a ir generando por medidas como la conversión de locales comerciales en viviendas o la posibilidad de convertir una vivienda grande en dos viviendas más pequeñas. La segunda previsión era generar viviendas, siempre viviendas de protección oficial o a precio limitado, para nuestros residentes, con reserva de un 30% para nuestros jóvenes. Con la aplicación del decreto ley en los municipios que ya se han acogido al mismo o que han anunciado que se van a acoger para participar en el programa de Construir para alquilar, tenemos una previsión de cerca de 5.000 nuevas viviendas planificadas. Y eso sólo con los municipios que ya han decidido incluirse en el programa.

P. – ¿Cuántos municipios son?

R.-Nos han ofrecido suelo directamente ya ocho municipios y algunos Consells Insulares como el de Ibiza. Palma nos ha manifestado que tiene suelo para proyectar más o menos 1.200 viviendas. Ibiza también presentó su plan de vivienda, que son 300 en Vila y 240 en Santa Eulalia.

P. – Todo esto que comentaba se refiere al programa construir para alquilar.

R.- Exacto. Los alcaldes lo que quieren es generar vivienda para sus residentes. Con la aplicación de estas políticas lo que se genera son viviendas de protección oficial y viviendas de precio limitado y encima a coste cero para la Administración gracias a una cesión del derecho de superficie por medio del cual el promotor privado es el que asume el coste de la construcción.

P.-¿Y cómo recupera el promotor esta inversión?

R.-Pues a través de la gestión de los alquileres durante los años que marca el estudio económico financiero. Conseguimos que se generen los miles de viviendas que son imprescindibles para solucionar el problema habitacional de Baleares sin coste para la Administración pública.

P. – Todo esto es vivienda de alquiler. ¿Hay previsión de construcción de nuevas viviendas por parte del Ibavi?

R.-Sí. Ahora mismo están proyectadas unas 600 viviendas, de las cuales 500 son ya fruto del Govern de Prohens.

P.- ¿Tiene algún cálculo de cuántas viviendas hacen falta en Baleares?

R.-Según los promotores, 35.000 viviendas. Nosotros lo que hemos hecho es encargar a la Universidad Balear un estudio de las necesidades en los próximos diez años vista. Un estudio en base a las previsiones de crecimiento poblacional y en base al envejecimiento de la población.

P. – ¿Tiene medidas para abaratar el precio de la vivienda?

R.-El incremento del precio de la vivienda se debe a muchos factores, pero un factor clave fue haber permitido este desmadre del alquiler turístico ilegal. Y esto es consecuencia directa de una decisión adoptada por el Govern del Pacte. Modificó el esquema tradicional en el que sólo se permitía el alquiler turístico en unifamiliares aisladas para permitirlo potencialmente en plurifamiliares dentro de ciudad y en zonas turísticas. Lo que antes eran casas se han convertido en negocios mucho más lucrativos que un alquiler tradicional. Así, estas casas salen del mercado que les es propio, que es el mercado residencial, para incluirse en el mercado de una actividad económica. El problema es el gran porcentaje de oferta turística ilegal. Por tanto, lo importante es acabar con el alquiler turístico ilegal.

P.- ¿Qué se puede hacer para acabar con el alquiler turístico ilegal?

R.-Lo primero que se tiene que hacer es realizar campañas de inspección y cruces de datos con plataformas y con Hacienda. Lo segundo, hay que concienciar a los ciudadanos. Si uno alquila turísticamente su vivienda de forma ilegal ha de saber que será culpable de que nuestros hijos no tengan maestros en Ibiza, que no hayan policías cuando te pasa algo en Ibiza, que no hayan sanitarios que quieren ir a Ibiza o a Formentera porque no hay vivienda disponible a precio asequible.

P.-¿Más medidas?

R.-Estamos poniendo en marcha el plan de alquiler seguro para que puedan salir al mercado las decenas de miles de viviendas que están cerradas porque los propietarios no las quieren alquilar. No las alquilan porque no tienen seguridad jurídica frente a un impago o frente a una situación de ocupación. Por ello, el Govern se convierte en el inquilino de esas viviendas y las subarrienda a otras personas que selecciona con el objetivo de sacar al mercado entre 2.000 y 3.000 viviendas en una primera fase. Esto favorecerá el incremento de oferta y una bajada de precios.

P. – La izquierda habla mucho de prohibir la venta de viviendas a no residentes. ¿Cómo lo ve?

R.-Eso es un absurdo. Las casas que se venden a no residentes son de dos, tres o cinco millones de euros. No forman parte del problema de acceso a la vivienda de nuestros jóvenes ni de nuestros residentes. Lo que hay que hacer es que la vivienda que se genere sea para nuestra juventud. De hecho, durante el Govern del Pacte fue cuando se autorizaron más casas para ricos en toda la historia de Baleares. Lo que no se puede hacer es no establecer ninguna medida cuando gobiernas y después, cuando se nos ha desmadrado todo el asunto, decir que se prohíba o que se adopten medidas que además son ilegales.

P. – ¿Hay medidas para favorecer el acceso a la vivienda a los jóvenes?

R.-En el decreto ley de emergencia habitacional lo que se hace en primer lugar es establecer la posibilidad de reconvertir locales comerciales en viviendas. También si un padre tiene una casa de 180 metros cuadrados, la podrá dividir en dos o en tres para para cada uno de sus hijos. También está previsto que todas las viviendas de precio limitado sean exclusivamente para residentes en Baleares, con un 30% de reserva para los jóvenes. Además en el programa de construir para alquilar, que son casas de protección oficial o de precio limitado, también se ha de reservar un 30% para para los jóvenes.

P.-¿Y ayudas al alquiler?

R.-También tenemos ayudas al alquiler para los jóvenes o la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para cuando un joven de menos de 30 años compra su primera vivienda y del 50% para los menores de 35 años. Tenemos también el programa de avales, con lo cual el Govern avala el 20% para la adquisición de primera vivienda a los jóvenes.

P. – Está en proyecto una nueva Ley de Vivienda de Baleares.

R.-Tenemos en consulta previa la nueva Ley de Vivienda de Baleares. Hemos establecido un plazo de dos meses para que todo el mundo haga sus aportaciones. Y en la Ley de Vivienda se tratarán cuestiones muy importantes para mejorar el acceso a la vivienda de los residentes. Habrá medidas para intentar avanzar en la lucha contra la ocupación y para, sobre todo, extender al máximo y blindar nuestras competencias autonómicas para evitar más injerencias del Gobierno del Estado.