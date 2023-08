Mallorca-Spezia, último test antes de la Liga para los de Aguirre, que cierran una pretemporada en la que no conocen la derrota y en la que los resultados más destacados fueron sendos empates a uno ante el Colonia en Salzburgo y ante el Sunderland en el Stadium of Light. El resto han sido victorias, pero ante equipos de categoría muy inferior en partidos que sólo han servido para que los jugadores pudieran quitarse el gusanillo en un verano en el que se han dedicado a afinarse físicamente de cara a un curso que comienza en sólo seis días, en el estadio Gran Canaria ante Las Palmas.

El choque ante los italianos, recién descendidos a Serie B del Calcio, tendrá lugar a las 18.30 en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio con pase gratuito para los abonados, aunque tendrán que retirar previamente su entrada en la tienda del estadio de Son Moix. El encuentro será retrasmitido por la TV autonómica y por los canales oficiales del club y su principal atractivo será ver si Aguirre le otorga algunos minutos al canadiense Cyle Larin, que lleva sólo dos entrenamientos con el primer equipo después de que el pasado jueves llegara a la isla y firmara el contrato que le unirá al Mallorca hasta 2028.

Javier Aguirre tiene más o menos perfilado el once que piensa poner en juego en el primer partido de Liga, y es probable que lo ensaye durante el partido ante el Spezia. Con la única duda de Gio o Valjent, que se disputan un puesto en la defensa, la alineación que arrancará la Liga no diferirá mucho de la formada por Rajkovic, Maffeo, Gio o Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Omar Mascarell, Morlanes, Dani Rodríguez, Amath y Muriqi. Larin, que no ha hecho pretemporada, deberá ir entrando paulatinamente en el equipo, ya que no está en el mismo estado de forma que el resto de sus compañeros.