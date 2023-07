El Mallorca sale ileso de su segundo test de altura al empatar en el Stadium of Light ante el Sunderland, uno de los favoritos para el ascenso a la Premier esta próxima temporada. El equipo no jugó una buena primera parte, pero reaccionó en la segunda de la mano del senegalés Amath, que revolucionó el partido. Muriqi marcó su cuarto gol del verano, pero se sigue echando mucho de menos el talento en medio campo del coreano Kang In Lee.

El joven delantero portugués de 19 años Luis Hemir Semedo, fichado este verano del equipo sub-23 del Benfica, fue el autor del primer gol de la noche, al rematar a los cuatro minutos de partido al fondo de la portería de Greif. Es el primer gol de Semedo en el Stadium of Light con la camiseta de su nuevo equipo.

El acierto tempranero de los lions sorprendió al Mallorca, que no encontró el camino para llegar con peligro a la meta de Anthony Patterson, que no tuvo que efectuar ni una sola intervención en todo el primer tiempo. De hecho, la llegada más arriesgada de los bermellones fue un cabezazo desviado de Dani Rodríguez, aunque también es cierto que hubo un empujón al gallego en el área ante el que se inhibió el árbitro.

Greif, en cambio, sí tuvo más trabajo. No es que el Sunderland le agobiara ni mucho menos, pero sí que llegó con más frecuencia. El eslovaco sacó una pierna milagrosa ante Clarke que evitó el 2-0 y que dejó el partido en el descanso en una ventaja mínima para los ingleses.

Rajkovic, Lato y Amath se incorporaron al equipo en la segunda parte y el Mallorca cambió por completo. De hecho, no se habían cumplido ni los dos primeros minutos cuando obtuvo fruto en un centro de Lato desde la izquierda y que Muriqi cabeceó hegemónico en el punto de penalti para establecer el empate.

A partir de ahí el partido estuvo a punto de decantarse del lado mallorquinista. El Sunderland desapareció en ataque y los de Aguirre tuvieron varias ocasiones, como un disparo de Morlanes que salió fuera por poco y un disparo de Amath dentro del área a las manos del portero inglés. El 1-1 al final refleja lo que fue el choque y mantiene al Mallorca de Aguirre invicto por segundo verano consecutivo.

La tarde acabó con cierta tensión por una acción en la que fue expulsado Maffeo a los 87 minutos y que provocó una pequeña trifulca, pero no fue a mayores.

Sunderland: Patterson, Cirkin, Ballard, Hume, O’Nien, Neil, Bellingham, Ekwah, Clarke, Roberts y Semedo. Tras el descanso jugaron Bennette, Pritchard, Huggins, Ba, Lihadji, Johnsson y Taylor

Mallorca: Greif, Maffeo, Gio, Valjent, Copete, Jaume Costa, Mascarell, Morlanes, Dani Rodríguez, Javi Llabrés y Muriqi. Tras el descanso jugaron Rajkovic, Amath, Lato, Raíllo, Baba, Van der Hayden, Abdón

Goles: 1-0. Min.4: Semedo; 1-1. Min.46: Muriqi

Incidencias: Regular entrada en el Stadiium of Light de Sunderland, en partido amistoso.