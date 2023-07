Sunderland-Mallorca: un salto de calidad. El equipo disputa esta tarde (16.00, Stadium of Light) su quinto amistoso de la pretemporada ante un rival poderoso que se quedó la pasada temporada a un paso de la Premier. Los «lions» han ganado todos los partidos que han disputado este verano. El Mallorca llega con tres victorias y un empate.

Un gol le faltó al Sunderland, que en el play off definitivo perdió 2-0 en Luton y luego en la vuelta sólo pudo imponerse 2-1. Jobe Bellingham, hermano del jugador del Real Madrid, es su fichaje más importante, aunque su mejor activo es el extremo zurdo de 22 años Jack Clarke, internacional sub20 con Inglaterra. El veterano Tom Mowbray, un trotamundos de los banquillos británicos de segundo nivel, será su entrenador en este próximo curso.

Javier Aguirre ha desplazado a 23 futbolistas entre los que no está Clement Grenier, con el que el club no cuenta. El francés no ha participado ni un solo minuto esta pretemporada y su situación no va a cambiar hasta que acepte marcharse. El Mallorca intentó involucrarle en la operación de fichaje de Larin, pero su prioridad es volver a Francia. Le queda un año de contrato.

En cuanto al resto, viajan todos: Predrag Rajković, Dominik Greif, Pere Joan, Antonio Raillo, Giovanni González, Pablo Maffeo, Jaume Costa, Toni Lato, Martin Valjent, José Manuel Copete, Siebe Van der Heyden, Josep Gayà, Iddrisu Baba, Omar Mascarell, Dani Rodríguez, Manu Morlanes, Antonio Sánchez, Rubén Quintanilla, Daniel Luna, Vedat Muriqi, Abdon Prats, Amath Ndiaye y Javi Llabrés. Pere Joan, Gayà, Quintanilla y el colombiano Luna son la representación de un filial que está asumiendo mucho protagonismo en esta pretemporada.

El Sunderland será sin duda una buena piedra de toque, como lo fue el Colonia la semana pasada. Se acerca el inicio de la Liga, previsto en el caso del Mallorca para el sábado 12 de agosto, y conviene tener a punto el engranaje. De esto va el partido de hoy y el que queda por jugarse la próxima semana, todavía sin rival.