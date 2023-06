Muriqi se despide con su gol más inútil del curso 22-23 y ya está de vacaciones hasta que a comienzos de julio deba reincorporarse a la disciplina del Mallorca para dar comienzo a los entrenamientos de la temporada 23-24. La temporada 22-23 ha terminado oficialmente para Vedat Muriqi, pero no ha podido hacerlo de manera más amarga. El delantero del Mallorca se ha despedido del curso marcando un nuevo gol, pero no ha servido para nada porque su selección, contra todo pronóstico, ha caído derrotada en Minsk ante Bielorrusia, la cenicienta del grupo, por un humillante 2-1 que ha provocado una sensible herida en la Federación Kosovar.

El gol de Muriqi ha llegado además muy tarde, a los 87 minutos, cuando su selección ya caía 2-1. El «pirata» ha transformado un penalti que había cometido sobre él mismo la defensa bielorrusa y lo ha hecho con su habitual eficacia proporcionándole al partido unos instantes finales de suspense que no han servido para nada porque ya no se ha podido ni empatar.

Kosovo, que no ha ganado ni un solo partido en la fase de clasificación, necesitaba imperiosamente la victoria en Minsk para agarrarse a sus últimas posibilidades, pero esta derrota le deja ya fuera de toda opción de cara a la Eurocopa de Alemania de 2024.

Suiza es el líder del grupo, con 10 puntos en 4 partidos tras su empate a dos ante Rumanía. Los rumanos son segundos con ocho puntos mientras que Israel, que ha derrotado 2-1 a Andorra, asciende con siete hasta la tercera plaza. Bielorrusia y Kosovo, empatados a tres puntos, comparten la cuarta y quinta plaza, mientras que Andorra es colista con un solo punto, obtenido tras su sorprendente empate en Pristina.

«Debemos asumir que son necesarios muchos cambios porque nada de lo que estamos haciendo está funcionado. Sólo nos queda pedirle perdón a los aficionados», dijo al final del partido el capitán Amir Rrahmani. Es posible que una de las medidas que se tomen sea la destitución del seleccionado nacional, el ex-jugador de la selección francesa Alain Giresse. Kosovo tenía muchas esperanzas depositadas en la posibilidad de clasificarse por primera vez en su historia para la fase final de la Eurocopa, pero no será posible.

Por otro lado, hoy martes también disputará Kang su último partido de la temporada con Corea del Sur, que se enfrenta en Daejeon a la selección de El Salvador. Corea cayó derrotada 0-1 ante Perú en el anterior amistoso.