Kang In Lee ha jugado los 90 minutos en el amistoso que ha enfrentado a Corea del Sur y Perú en Seúl, y que ha acabado con victoria de los andinos 0-1. No ha sido el mejor día de Kang, que se nota que tiene su cabeza en otro lado. Al final del partido se le ha preguntado por su futuro y ha lanzado balones fuera. «Lo que tenga que ser, ya se verá». Mallorca y PSG siguen negociando su traspaso, pero de momento no hay acuerdo.

Se trata de una operación compleja, con varios intermediarios involucrados, cada uno con sus respectivas comisiones, y la situación no está todo lo clara que se esperaba. No se trata además tan sólo del dinero, sino de introducir a algún jugador del PSG en el trato, aunque es muy complicado.

El Mallorca ha pedido al joven delantero de 20 años Hugo Ekitiké, pero el PSG se niega en redondo porque lo considera un activo inmediato de su plantilla. Pensar en un futbolista del primer equipo es inviable, pero se está mirando o bien jugadores jóvenes o bien otros que hayan estado cedidos. Uno que podría haber estado sobre la mesa es el alemán Julian Draxler, cuya carrera va de capa caída, pero cuya calidad es innegable. Sin embargo su representante es el mismo que el verano pasado trajo a Son Moix al estadounidense Brooks para luego dar la espantada, así que está descartado.

Todo apunta a que Kang se irá al PSG pero es imposible garantizarlo. Es complicado que vuelva a entrar en juego el Atlético porque quien les dijo que no fue el propio jugador al detectar que con Simeone lo iba a tener difícil, pero no hay que descartar que aparezca algún equipo de Premier o italiano. Al Mallorca la operación que más le atraía era la del Atlético porque se aseguraba un relevo de garantías en Riquelme. Con el PSG eso es imposible porque si viene alguien será un jugador joven o alguien con quien no se cuente y cuyo salario asuman los franceses. En este escenario, no queda otra que esperar.

La curiosidad del choque es que el gol del triunfo lo ha marcado un ex-mallorquinista, el delantero Bryan Reina, que llegó a debutar con Vicente Moreno en Segunda B y que ahora juega en el Alianza de Lima tras cinco años casi perdidos en los que conductas personales no demasiado afortunados pusieron su carrera en grave peligro. Ahora, por fin, a los 24 años, parece haber recuperado el rumbo.