El Mallorca no negociará el traspaso de Muriqi

El Mallorca no va a negociar el traspaso de Muriqi. El delantero kosovar es imprescindible para el club, así que si algún equipo lo quiere deberá depositar el 100×100 de su cláusula, que nunca se ha hecho oficial, pero que está en torno a 50 millones de euros. El Fenerbahce turco parece el más interesado, pero lo cierto es que a día de hoy, a falta de dos semanas exactas para que cierre el mercado, no hay ninguna oferta en firme, aunque no se descarta que acabe llegando dado el estado de forma del jugador, autor de 14 goles en el Campeonato.

Es evidente que el temporadón de Muriqi, con contrato en el Mallorca hasta 2029, está llamando la atención no sólo en España, sino en toda Europa. El mercado turco, en concreto, es muy sensible con la situación del delantero, que tiene muy buen cartel en el país otomano tras su paso por Giresunspor, Genclebireligi, Rizespor y Fenerbahce, equipo con el que marcó 15 goles en la temporada 19-20, lo que le valió su traspaso a la Lazio.

Es precisamente el club radicado en Estambul -en su parte asiática, para ser más concretos-, y en el que juega el mallorquín Marco Asensio, el más interesado en recuperarle. Están buscando un delantero con el que sustituir al ex-sevillista En-Nesyri y Muriqi es su candidato ideal, pero no parecen en condiciones de poder presentar al Mallorca una oferta lo suficientemente atractiva como para que se planteen la posibilidad de que salga de la plantilla en este mercado de enero que se cierra el lunes dos de febrero a las doce de la noche.

El jugador, que ha manifestado en muchas ocasiones que su deseo es retirarse en el Mallorca, club con el que prolongó contrato hace varios meses hasta 2029, permanece al margen y se siente tranquilo porque, según ha asegurado, está «muy feliz» en la isla. También están felices con él los aficionados, que asisten con preocupación a estos coletazos finales de un mercado que aún tiene mucho que decir.