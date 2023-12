El Mallorca Live Festival 2024, el evento musical más importante de las Islas, ha desvelado la distribución por días de todos los artistas que están confirmados hasta ahora. El festival, que celebra este año su séptima edición, se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de junio en el antiguo recinto de Aquapark de Calvià.

A partir de este miércoles ya están a la venta las entradas de día, con un precio de lanzamiento de 50 euros más los gastos de gestión (general) y de 125€+gg (VIP) sólo disponible hasta hoy a las 00.00 horas. A partir del día 28, los precios serán de 63 euros más gastos de gestión (general) y 160 euros más gastos de gestión (VIP).

Por otro lado, siguen disponibles los abonos de dos días, con un precio de 99 euros más gastos de gestión y de tres días (109 euros más gastos de gestión) en la web www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial del festival, See Tickets.

Este día también se celebrará un evento especial de la mano de Bresh y Sa Fonda Deià será el anfitrión del escenario por el que pasarán Chancha Via Circuito b2b El Búho, Nickodemus, Omar Souleyman y el DJ local Groovert.

Aquí us presentem el cartell per dies per a que sapigueu quin dia van els vostres artistes favorits. Compra ja la teva entrada a un preu reduït fins a les 00h o fins al final d’existències a https://t.co/PmmQXGbRnb i a @SeeTickets_ES . ¿De quin día sou més? pic.twitter.com/gryscFheeI

— Mallorca Live Festival (@MallorcaLiveFes) December 27, 2023