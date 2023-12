Mallorca Live Festival 2024: Blondie, Pet Shop Boys y Underworld, cabezas de cartel.

Ya se han dado a conocer los cabezas de cartel del Mallorca Live Festival 2024, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de junio en el antiguo Aquapark, en Magaluf. Se trata de Pet Shop Boys, Blondie y Underworld, tres bandas internacionales muy consagradas que lideran los más de 50 nombres confirmados en el primer avance del cartel del festival.

En el panorama nacional, destacan nuevos fenómenos musicales y grupos de exitosa trayectoria como Aitana, Arde Bogotá, Belle & Sebastian, Dani Fernández, Jeff Rossenstock, Lori Meyers, Love of Lesbian, Rels B, Shame o Sleaford Mods.

También estarán presentes en los escenarios de Aquapark Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (DMBK), Funzo & Baby Loud, Juno, María José Llergo, Niña Polaca o Rodrigo Cuevas, entre otros.

Ningú millor per portar-vos el line up del #MLF24 que els nostres veritables influencers 💙

Aquells que han fet possible la cultura, la tradició i els costums de Mallorca.

Ens veiem els dies 13, 14 i 15 de juny a Calvià 🌴🌊☀️

Abonaments a la venda a https://t.co/PmmQXGbjxD pic.twitter.com/kU6Zic5C7w

— Mallorca Live Festival (@MallorcaLiveFes) December 20, 2023