Aitana se sincera sobre su soltería tras haber roto su relación con Sebastián Yatra

Aitana ha roto su silencio. La cantante de 24 años nunca ha sido partidaria de hablar de su vida privada, y mucho menos de la sentimental. Sin embargo, y para sorpresa de todos, durante su reciente paso por Argentina ha abierto su corazón como nunca.

Siendo invitada del programa Sería increíble, del canal Olga, la artista ha confesado cómo se siente al estar sin pareja. Recordemos que, hace tan solo unas semanas, se hizo oficial la ruptura de Aitana con Sebastian Yatra. Una historia de amor que surgió poco tiempo después de haber finalizado su noviazgo con el actor Miguel Bernardeu.

«Nunca he sido una persona que ha estado mucho tiempo soltera», señaló. Unas declaraciones donde destacó que, desde los 17 años, siempre ha estado en una relación sentimental con alguien. «Desde entonces he ido teniendo novios sin parar, nonstop», agregó. Estar soltera es algo completamente nuevo para Aitana, pero está decidida a mantenerse en este estado por un tiempo.

«Estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos…», aclaraba. Asimismo, ha confesado que uno de sus mayores deseos siempre ha sido el ser madre joven. Sin embargo, por circunstancias de la vida, no todo ha salido según lo planeado. «Creo que ahora me quiero centrar más en mi carrera. No me veo siendo madre en un plazo corto de tiempo como siempre pensé», dijo.

Respecto a sus miedos más profundos, la cantante catalana lo tuvo claro. «Tengo miedo a volar, a pesar de que lo hago mucho. Pero yo creo que es más bien un miedo a morir. Soy muy hipocondriaca», bromeó. Una serie de situaciones personales que está aprendiendo a superar poco a poco. Mientras tanto, Aitana continúa sumando éxitos a su lista y colgando el cartel de sold out en estadios como el mismísimo Santiago Bernabéu.