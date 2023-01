El Mallorca cierra el mercado de fichajes de enero con la incorporación del joven centrocampista colombiano Daniel Luna, de 19 años, que ha abandonado el Sudamericano Sub20 sólo para firmar su nuevo contrato. Llega cedido con opción de compra del 70% de sus derechos por un millón de euros. En principio su destino será el filial, pero los informes que llegan de él son magníficos y entrenará habitualmente con el primer equipo.

Ha sido la propia Federación Colombiana de Fútbol la que ha informado sobre el viaje repentino de Luna, que ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo cafetero en la primera fase del Sudamericano sub20.

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia Sub 20, informan que el jugador Daniel Luna se retiró de la concentración del equipo nacional para trasladarse hasta España y cumplir compromisos con su nuevo club el Real Mallorca de LaLiga”, informa la Federación, que luego explica que “el jugador de 19 años debe atender la petición de su nuevo equipo, en donde tendrá que gestionar la documentación de trabajo. Debido a que el Sudamericano Sub 20 no se juega bajo fecha FIFA y los clubes tienen la potestad de solicitar a sus jugadores en el momento que consideren pertinente, el futbolista debe viajar a cumplir con el requerimiento del club”.

Daniel Luna es solicitado por su nuevo club y se retira de la concentración.
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 31, 2023

Luna no permanecerá mucho tiempo en la isla. El joven colombiano regresará el próximo viernes para reincorporarse a la selección que dirige Héctor Cárdenas y afrontar los partidos restantes del Conmebol sub20. El jugador sufrió un golpe ante Argentina en el último partido de la fase de grupos y se espera poder recuperarlo para el choque ante Ecuador del seis de febrero.