Mallorca-Cádiz: la primera final de la temporada en Son Moix

Aunque Aguirre no haya querido admitirlo para quitarle presión a sus jugadores, estamos ante la primera final de la temporada. Mallorca y Cádiz se enfrentan esta noche en Son Moix con el objetivo de sumar una victoria que ambos necesitan perentoriamente. Los gaditanos llevan nueve jornadas sin ganar, mientras que los mallorquines apenas han conseguido un triunfo en 13 partidos. Es una situación límite y así se afrontará el choque en el estadio bermellón.

Los números favorecen al Mallorca. En los nueve últimos encuentros que ha jugado en Palma ante el Cádiz el saldo ha sido de siete victorias y dos empates, el último en 2017 en Segunda División. Los gaditanos llevan 36 años sin sumar de a tres en el estadio bermellón, y cuando lo consiguieron no fue en Son Moix, que aún no existía, sino en el Lluís Sitjar, en 1987. Los antecedentes cercanos también invitan al optimismo. Los de Sergio han perdido cinco partidos y han empatado apenas uno, en el campo del Betis, en los seis encuentros que han jugado esta temporada lejos de la Tacita de Plata.

👹 Concentrats i amb molta il·lusió. 𝐃𝐞𝐦𝐚̀. pic.twitter.com/GpFXY4CjAZ — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 28, 2023

El Mallorca saldrá con dos puntas y tres centrocampistas. Más allá de la obligada ausencia por lesión de Muriqi, se le puede calificar como el once de gala. El Cádiz llega también con una baja muy sensible, la del portero argentino Jeremías Ledesma. Su sustituto David Gil no lo ha hecho mal cuando ha sido necesario recurrir a él, pero está muy lejos del nivel del meta titular. Por lo demás, el equipo andaluz también cuenta con sus mejores armas y saldrá con dos extremos y dos delanteros, como ha venido haciéndolo toda la temporada.

Pita Iglesias Villanueva, malo donde los haya, y por si fuera poco en el VAR estará Alberola Rojas, que ya sabéis que no tiene un buen bagaje ante el Mallorca. Ganar al Cádiz significa no sólo superarlo en la clasificación, sino sacarle cuatro puntos al Celta, que es el que marca la línea del descenso y que precisamente se enfrenta este fin de semana a los andaluces en Balaídos. Es un partido para ganarlo, con o sin Muriqi. Esta vez no se puede fallar.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Nastasic, Lato, Samú Costa, Sergi Darder, Dani Rodríguez, Larin y Abdón.

Cádiz: David Gil; Iza Carcelén, Meré, Fali, Javi Hernández, Álex Fernández, Rubén Alcaraz, Iván Alejo, Machís, Chris Ramos y Roger.

Árbitros: Iglesias Villanueva (campo) y Alberola Rojas (VAR).

Estadio: Son Moix, 21.00 horas.