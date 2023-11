Javier Aguirre: «Es muy importante para el Mallorca, pero no es una final»

«Es muy importante para el Mallorca, pero no es una final», ha asegurado hoy Javier Aguirre sobre el partido que disputará mañana en Son Moix ante el Cádiz, al que superará en la clasificación si consigue los tres puntos. «Queda todavía muchísimo por jugar», insistió el mexicano, que añadió que «no creo que el resultado vaya a marcar mi futuro en el equipo».

«Yo veo entrenar cada día a los jugadores y los veo bien. Nuestro problema no es de calidad porque la tienen todos, eso no vamos a descubrirlo ahora. Nuestro problema es de cabeza, pero estoy convencido de que en cuanto ganemos un partido lo vamos a solucionar», agregó Aguirre, que adelantó la titularidad de Raíllo. «Hubiera podido jugar en Madrid, pero tenía molestias y decidimos no arriesgarnos. Mañana estará desde el inicio porque es nuestro capitán y por todo lo que supone su presencia en el campo».

El entrenador azteca recordó que «quedan muchísimos puntos por jugarse» y subrayó que «si nos ponemos nerviosos va a ir en contra nuestra. Hay que mantener la cabeza fría y no caer en alarmismos que no conducen a nada». «Somos conscientes de que nuestro rendimiento en los partidos merecía más puntos, pero es lo que hay y debemos asumirlo. No queda otra que seguir trabajando».

«A ver si mañana damos ese paso hacia adelante que nos permita reconducir la temporada», deseó Aguirre, que afirmó que «los jugadores están con muchas ganas de brindarle un triunfo a su afición. Han trabajado duro para ello».

Finalmente, en cuanto al Cádiz, reconoció que «es un rival de nuestro nivel. Más o menos ya vemos cuáles serán los equipos que van a estar ahí abajo y más o menos vemos también que parece que ésta va a ser una temporada en la que se hagan pocos puntos abajo, pero ahora esto no es otra cosa que hacer los cuentos de la lechera. Toca ganar mañana y a partir de ahí ir hacia arriba»,