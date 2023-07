El Mallorca apuesta fuerte por Larin y sube su oferta a seis millones, por lo que está muy cerca ya de los ocho millones que pidió el Valladolid por el delantero canadiense hace sólo dos semanas. La cantidad puesta sobre la mesa por Ortells, además, se incrementa en función de determinados objetivos, por lo que todo hace indicar que el cuarto fichaje del verano está ya muy cerca.

La negociación parece condenada a llegar a buen puerto porque el Mallorca y Cyle Larin están de acuerdo ya en las condiciones económicas que unirán sus caminos durante las cuatro próximas temporadas. El futbolista canadiense percibirá en torno a dos millones de euros por temporada, por lo que se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, por debajo del escalón en el que está situado el kosovar Vedat Muriqi.

El delantero, que llegó al Valladolid en el mercado de enero, se muestra muy interesado por el proyecto deportivo que le ha puesto sobre la mesa el Mallorca, que no sólo le ofrece un salario elevado, sino también unas notables posibilidades de crecimiento. Los números de Larin en España son impresionantes: 18 partidos jugados, 8 goles marcados y 3 asistencias repartidas. El contraste con sus cifras en Bélgica es brutal porque en la Jupiler League apenas disputado 9 encuentro y sólo marcó un gol. Está claro que su adaptación a LaLiga ha sido espectacular y de ahí que sea ahora mismo una de las piezas más codiciadas del mercado.

Tanto para Javier Aguirre como para la dirección deportiva es un fichaje considerado estratégico y con el que se lleva trabajando desde hace varios meses, tal y como adelantó en exclusiva OKDIARIO. Sin embargo, lo que también tiene claro el club es que no puede comprometer en un solo futbolista todos los recursos económicos que obtenga por la venta de Kang al PSG, por lo que si el Valladolid no rebaja sus exigencias y acepta esta última oferta de seis millones más bonus en función de objetivos, no quedará otro remedio que buscar en otro lugar. Eso sí, dado que se cuenta con un principio de acuerdo ya con el jugador, el Mallorca tiene fundadas esperanzas de que esta operación pueda llevarse a cabo, y más ahora que las posturas económicas parecen tan cercanas.