El Mallorca se lanza a por Cyle Larin. Tal y como anticipó OKBALEARES el pasado 31 de mayo el delantero canadiense es el gran objetivo del club en este mercado de fichajes. De momento sin embargo está lejos porque el Valladolid pide por él 10 millones de euros, una cantidad inasumible no sólo para los bermellones, sino para los equipos españoles de su misma zona. Se confía en que los castellanos rebajen sus pretensiones y el jugador se ponga más a tiro.

El Mallorca considera a Larin como el compañero ideal de Muriqi en ataque, el delantero capaz de descargar a Muriqi de la responsabilidad del gol. Lleva sólo media temporada en en España, pero sus números son impresionantes: 18 partidos jugados, 8 goles marcados y 3 asistencias repartidas. El contraste con sus cifras en Bélgica es brutal porque en la Jupiler League apenas disputó 9 encuentros y sólo marcó un gol. Está claro que su adaptación a LaLiga ha sido espectacular y de ahí que sea ahora mismo una de las piezas más codiciadas del mercado.

Osasuna, Valencia, Betis, Celta, Getafe y Cádiz van también detrás del canadiense, pero ninguno de ellos está en condiciones de afrontar un fichaje de 10 millones de euros. El Valladolid espera como el maná la llamada de algún equipo extranjero, especialmente de la Premier, pero de momento no se ha producido y lo que esperan todos los aspirantes a su contratación es que los pucelanos acaben rebajando el precio.

El Mallorca parte con cierta ventaja porque contará con el dinero recibido por el traspaso de Kang, pero lo que no va a hacer tampoco la dirección deportiva es una locura porque es necesario reforzar bien la plantilla y los recursos disponibles no pueden utilizarse en un solo jugador. De ahí que ahora mismo haya que actuar con prudencia y paciencia, dos virtudes difícilmente conjugables en el mundo del fútbol, pero ante las que no hay más remedio que entregarse dadas las circunstancias.