El Mallorca acumula adjetivos positivos con una victoria tan amplia como contundente en su segundo partido amistoso de pretemporada. El Ried austríaco, que juega en la misma categoría que el Guerten, pero que no tuvo nada que ver con el rival del pasado viernes, quiso proponer un choque abierto y la respuesta fue una verdadera goleada. el equipo de Aguirre se enfrentará el viernes con un enemigo más exigente, el Colonia alemán.

Tres minutos aguantó el 0-0 el Ried, que vio como a los tres minutos Morlanes batía a su portero con una acción excelente del centrocampista aragonés. Abdón y Amath ampliarían la ventaja justo al paso de la primera media hora, en la que destacó poderosamente el lateral del filial Miguelito, que ya fue de los destacados en el primer partido. Abdón cerró con su segundo gol una primera parte de marcada superioridad mallorquinista.

Nada cambió tras el descanso. Pese a los cambios introducidos por Aguirre el equipo no bajó el pistón y en el primer minuto de la reanudación, al aprovechar un pase de Lato, Muriqi marcó su primer gol de la pretemporada, aunque no fue el único porque a los 52 minutos, ahora al recibir un centro de Maffeo, marcó su segundo tanto. Pudo haber completado un hat-trick exprés a los 58 minuto, pero el kosovar cedió al colombiano Luna un lanzamiento de penalti y éste no lo desaprovechó.

También Gayà, a los 67 minutos, estuvo listo para recoger un rechace del portero tras saque de falta efectuado por Dani Rodríguez. Cinco minutos más tarde fue el turno de Javi Llabrés, que marcó un verdadero golazo con un disparo desde fuera del área. Muriqi pudo haber marcado el décimo, pero mandó al palo otro penalti

Mallorca: Greif, Miguelito, D.López, Valjent, M.Fernández, Jaume Costa, Baba, Morlanes, Antonio Sánchez, Amath y Abdón. Tras el descanso jugaron Rajkovic, Lato, Omar Mascarell, Copete, Muriqi, Dani Rodríguez, Maffeo, Gio González, Quintanilla, Gayà, Luna y Llabrés.

Goles: 0-1. Min.3: Morlanes; 0-2. Min.11: Abdón; 0-3. Min.33: Amath; 0-4. Min.40: Abdón; 0-5. Min.45: Muriqi; 0-6. Min. 52: Muriqi; 0-7. Min. 58: Luna de penalti; 0-8. Min.67: Gayà; 0-9. Min.72: Llabrés.