El hombre bicentenario. El partido del próximo jueves ante el Valencia puede ser muy especial para Abdón Prats. Si juega un solo minuto será su encuentro número 200 con la camiseta del Mallorca, que ha defendido en tres categorías: Segunda B, Segunda A y Primera División. El delantero de Artà ha disputado 35 partidos en Segunda B, 76 en Segunda A y 67 en Primera. A esos números hay que añadirles 15 más de Copa del Rey, 4 de play off de ascenso a Primera y 2 más de play off de ascenso a Segunda A. Total, 199 en los que ha marcado 41 goles, una marca que no está nada mal si tenemos en cuenta que, salvo el año de Segunda B, nunca ha sido titular.

Abdón se convertirá además en el noveno jugador mallorquín en alcanzar esa cifra tras Miquel Ángel Nadal, Paco Soler, Bernat Sans, Víctor Casadesús, Marcos Martín de la Fuente, Pep Lluís Martí, Paco Higuera y Gabi Vidal. Tras haber jugado unos minutos ante el Almería igualó a Miquel Soler con 199 partidos, por lo que ya está por encima del top-20 en cuanto a número de encuentros disputados.

El delantero mallorquín tendrá oportunidad de seguir engrosando esos números, ya que está negociando con el club la ampliación de su contrato, que inicialmente vencía en 2024, y que ahora se extenderá hasta 2026. En consecuencia es probable que la próxima temporada pueda aspirar a entrar en el Top 10, que cierra el legendario defensa central Bolao con 232 partidos.

Abdón debutó con el Mallorca en Primera División el 28 de abril de 2012 ante el Getafe en Son Moix. Disputó 11 minutos de un encuentro que perdieron 1-3 los rojillos, pero fue su bautismo en la máxima categoría. En la temporada 13-14 fue cedido al Burgos, en Segunda B, con quien marcó 10 goles. Regresó al Mallorca en la campaña siguiente, aunque en el mercado de enero se marchó cedido al Tenerife.

Ya con la carta de libertad pasó al Mirandés y luego al Racing. El Mallorca lo repescó en la temporada 17-18 en Segunda B y desde entonces ha pertenecido a la plantilla rojilla. Su gol más famoso fue el que le marcó al Deportivo en el play off de ascenso a Primera División de 2019, pero también quedan para el recuerdo el que logró de chilena ante el Almería y, por supuesto, el que consiguió ante el Rayo en Son Moix en el penúltimo partido de la pasada temporada, y que permitió al equipo depender de sí mismo para la permanencia en la última jornada. El jueves lo celebrará todo convirtiéndose en el hombre bicentenario.