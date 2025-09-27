Mallorca-Alavés: una final en la séptima jornada de Liga

Toda una final en la séptima jornada de Liga. Así se plantea el Mallorca-Alavés de hoy en Son Moix, desde la necesidad de los bermellones de lograr su primera victoria de la temporada, conscientes de que, en el caso de que no se sumen los tres puntos, la posición de Jagoba Arrasate en el banquillo empezará a ser bastante complicada. Habrá muchos cambios con respecto al once que jugó en San Sebastián el pasado miércoles.

«Tenemos que volver a la casilla de salida, lo tengo clarísimo. Quiero que vean al entrenador del día cero, que vino aquí sin estar contaminado y con las ideas muy claras. Tenemos que crecer sobre nuestra idea y ese cambio se tiene que ver. Tiene que volver a aparecer el Jagoba del día cero», dijo ayer Arrasate en la rueda de prensa previa. Son baja Kumbulla y Omar Mascarell por lesión, Virgili por el Mundial sub20 y Dani Rodríguez por indisciplina.

La situación, en cambio, es mucho más relajada y tranquila para el Alavés, que llega al partido con un balance equilibrado de dos victorias, dos empates y dos derrotas, a seis puntos de distancia de los mallorquinistas, y consciente también de que si salen con un buen resultado de Son Moix le habrán dado una verdadera estocada a su rival. Por eso son doblemente peligrosos.

“El Mallorca tiene jugadores de muy buen pie. No han tenido un buen arranque, pero con Arrasate saben manejarse en cualquier situación. Nos espera una salida complicada, pero nos sentimos con fuerza para obtener un resultado positivo”, afirmó ayer el técnico argentino del Alavés Eduardo Coudet, que sufre las bajas del lateral Diarra y del central Facundo Garcés, suspendido ayer por la FIFA.

El partido lo dirigirá el cántabro Adrián Cordero Vega, al que se vio aquí por última vez en el Mallorca-Osasuna de la pasada temporada. En el VAR estará Melero López, y en la grada se espera una nutrida presencia de aficionados porque el Mallorca, sin duda, necesita el calor de la grada. Luego ya le toca al equipo corresponder con su juego.

Alineaciones probables

Mallorca: Leo Román, Mateu Jaume, Valjent, Raillo, Mojica, Morlanes, Darder, Samú Costa, Pablo Torre, Asano y Muriqi.

Alavés: Sivera, Castro, Pacheco, Tenaglia, Enríquez, Guridi, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Denis Suárez, Aleñà y Lucas Boyé.

Árbitros: Cordero Vega (campo) y Melero López (VAR).

Estadio: Son Moix, 18.30 horas.