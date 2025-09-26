Jagoba Arrasate: «El miércoles tocamos fondo»

«Éste es un partido que tenemos que ganar», ha reconocido hoy Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa al choque que mañana por la tarde disputará el Mallorca en Son Moix ante el Alavés, y en el que buscará la primera victoria de la temporada. «Necesitamos sumar de a tres y nada mejor que hacerlo ante nuestra afición», ha añadido el técnico, que ha dejado claro que el Alavés «es un equipo que hace muchas cosas bien y no nos lo pondrá fácil».

«No estuvimos bien en San Sebastián y todos somos conscientes de ello, en Primera División tienes que mejorar mucho si quieres ganar los partidos y ese es nuestro trabajo», reconoció el entrenador vasco, que dejó claro que «uno de nuestros principales objetivos será dejar la portería a cero. Es difícil ganar si encajas gol en todas las jornadas, que es lo que nos ha sucedido hasta ahora», agregó Arrasate, que explicó que «lo primero es aceptar que no estás bien. A partir de ahí hay que buscar soluciones. Estamos animados aunque los últimos resultados pueden pesar, pero miramos hacia adelante, no hacia atrás».

«Tenemos que volver a la casilla de salida, lo tengo clarísimo. Quiero que vean al entrenador del día cero, que vino aquí sin estar contaminado y con las ideas muy claras. Tenemos que crecer sobre nuestra idea y ese cambio se tiene que ver. Tiene que volver a aparecer el Jagoba del día cero», añadió.

Arrasate admitió que «que siento que el miércoles tocamos fondo. Creo que tenemos que cambiar. Esto no es lo que nos gusta ni lo que necesitamos. Hemos llegado a un punto en el que debemos trazar un camino e ir a por las cosas sin esperar a que las cosas pasen».

Finalmente, en cuanto al rival, dijo que «el Alavés viene de ganar en San Mamés y de empatar en Getafe. Es un equipo muy difícil de batir y estoy seguro de que vendrán con mucha confianza. Necesitaremos nuestra mejor versión para ganarles».