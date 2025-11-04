Lukas Bergstrom abre el debate entre el mallorquinismo

El mallorquinismo ya tiene un nuevo debate abierto, y con nombre y apellidos. El portero finlandés Lukas Bergstrom suscitó con su actuación en La Cartuja una verdadera división de opiniones entre los que piden un cambio inmediato ante el Getafe y los que creen que acabará asentándose. Arrasate deberá decidir si le mantiene ante el Getafe o si le da una oportunidad al veterano Cuéllar porque, desde luego, lo que está claro es que, salvo recuperación milagrosa, a Leo Román no se le espera al menos hasta diciembre.

La inesperada baja del portero ibicenco, con una rotura muscular en los isquiotibiales, y que deberá permanecer fuera entre cuatro y seis semanas, le ha provocado un verdadero quebradero de cabeza al Mallorca. En los dos anteriores años no hubiera pasado nada porque la portería estaba extraordinariamente bien cubierta, pero en esta ocasión el suplente de Leo Román era un guardameta inexperto, cedido por el Chelsea, y que no había jugado un solo partido en la Liga.

El domingo en La Cartuja Bergstrom alternó grandes paradas con evidentes muestras de nerviosismo que se trasladaron a la defensa. Aquí existen dos posibilidades: o fue fruto de su debut, algo comprensible, o es aún un portero por hacerse, algo que no hay que descartar si se analiza su trayectoria. El meta finlandés, de 23 años, sólo ha jugado con asuididad en el Peterborough United, de la tercera categoría inglesa (la League One) en la temporada 22-23. Disputó 21 partidos en los que recibió 27 goles. A partir de ahí ha sido siempre suplente, incluso en su cesión la pasada temporada al Brommapojkarna sueco, donde tan solo fue alineado en una ocasión.

Lo que está claro es que Arrasate debe meditar con serenidad su decisión ya que el Mallorca afronta un partido muy importante ante el Getafe que debe ganar sí o sí, y lo que suceda en la portería puede tener una importancia crucial en el encuentro. La plantilla tuvo ayer día de descanso, pero hoy martes vuelve al trabajo y desde ya va a comenzar la batalla por situarse bajo los palos.