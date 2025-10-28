El Sant Just-Mallorca podría propiciar un récord histórico

El Pichu Cuéllar se convirtió en mayo de 2024 en Getafe en el jugador de mayor edad en disputar un partido oficial con el Mallorca en Primera División, al hacerlo a tan sólo dos días de cumplir 40 años, batiendo el récord de Miquel Ángel Nadal, que se alineó con 38 años y cinco meses. Ahora, sin embargo, está en condiciones de dar un paso hacia adelante que le dejaría para siempre en la historia del club.

Si juega tan sólo un minuto en L’Hospitalet ante el Sant Just, Cuéllar conseguirá batir el récord absoluto de longevidad de la historia del club, que estaba en posesión de Pep Lluís Martí, que en 2015 superó la barrera de los 40 años al disputar 72 minutos del choque ante el Girona en Segunda División. Martí, nacido el 28 de abril de 1975, tenía en ese momento (31 de mayo de 2015) 40 años y 33 días.

Iván Cuéllar acaba su contrato con el Mallorca el próximo 30 de junio tras haber renovado el pasado verano hasta 2026 y no está descartado que se prolongue su compromiso ya que el club está contento con su implicación y su trabajo. Esta temporada aún no ha disputado ni un solo partido, ya que todos los minutos han sido para Leo Román. Mañana Arrasate deberá elegir entre él y el finlandés Bergstrom, que aún no ha jugado ni un solo minuto con la camiseta mallorquinista, y que está cedido por el Chelsea.