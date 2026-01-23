Lourdes, dueña del piso okupado por una cubana en Mallorca: «Es una pesadilla que no se la deseo a nadie»

La propietaria del piso okupado en una de las urbanizaciones más exclusivas de Calvià, en Mallorca, rompe su silencio con una declaración demoledora tras más de un año sin poder recuperar su vivienda. «Me han destrozado la vida y el Estado me ha dejado sola ante quienes se ríen de la ley. Esto es una pesadilla que no se la deseo a nadie. Son chusma, gentuza», afirma.

Visiblemente afectada, sostiene que la situación ha supuesto un antes y un después en su manera de entender la justicia y la convivencia. «Es una situación que no se la deseo a nadie, ni siquiera a ellos. Tu vida se desmorona y por primera vez dejas de creer en la bondad del ser humano. Se aprovechan de leyes impuestas por minorías que secuestran el estado de derecho y dejan a los españoles a los pies de los caballos. Un cóctel explosivo del que se benefician delincuentes internacionales y gente de nula catadura moral», comenta Lourdes Reynés.

«Acciones que no se atreverían ni por asomo a realizar en sus países. Okupa una casa en Dinamarca, o inténtalo en Cuba… Se aprovechan de nuestra hospitalidad y de nuestra tierra para engañarnos y robarnos. Sólo exijo justicia como ciudadana de este país y recuperar nuestra casa, donde nacieron nuestros hijos.»

Tal y como adelantó en primicia OKBALEARES, la historia se remonta al 1 de agosto de 2024, cuando la familia propietaria alquiló la vivienda —valorada en varios millones de euros y equipada con piscina privada y todo tipo de comodidades— a un empresario danés que aparentaba total solvencia. El contrato se cerró por 3.000 euros mensuales, con dos meses de fianza y seis meses pagados por adelantado.

Durante los primeros meses, todo transcurrió con normalidad. Pero el escenario cambió radicalmente cuando el empresario regresó a Dinamarca y dejó en el inmueble a su entonces pareja, la mujer cubana, junto a sus dos hijos, quedándose de okupas. Según fuentes cercanas al caso, la relación se rompió definitivamente en octubre de 2025. El empresario comunicó que se desentendía por completo del asunto y que cualquier cuestión debía tratarse directamente con ella, pese a que el contrato estaba únicamente a su nombre.

Desde entonces, según sostiene la propiedad, el empresario danés dejó de abonar la renta y su ex novia (que no consta en el contrato) se habría atrincherado en la vivienda. La situación derivó incluso en una denuncia ante la Guardia Civil por presuntas amenazas a miembros de la familia propietaria. En la denuncia constan expresiones como: «Ten cuidado cuando vayas por la calle» o «Un día te vas a girar y te vas a llevar una sorpresa», además de afirmar que tenía «todo el derecho del mundo» a vivir en la casa.

En la urbanización, donde residen mayoritariamente ciudadanos británicos, alemanes y familias mallorquinas de alto poder adquisitivo, el malestar es creciente. La presidenta de la comunidad remitió una carta formal denunciando el deterioro de la convivencia y la tensión que, aseguran, se vive desde hace meses.

Mientras tanto, la propietaria asegura sentirse «totalmente indefensa». «Yo firmé única y exclusivamente con ese hombre. Iba de empresario potentado y a las primeras de cambio desapareció. Me dejó con una okupa en casa y nadie me da una solución. El danés se enfadó con su novia cubana, se marchó y me dejó con el problema», concluye la propietaria.

El caso sigue en los tribunales. Entre tanto, la mujer y sus hijos continúan residiendo en la lujosa vivienda, disfrutando de piscina, jardines y servicios, mientras uno de los menores mantiene su plaza en un colegio cuyo coste mensual supera el salario de muchos trabajadores en la isla. Una imagen que, para muchos vecinos, simboliza la paradoja de un conflicto que ha puesto en el foco mediático nacional a esta exclusiva zona de Mallorca.