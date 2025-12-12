Lo que tiene que pasar para que te puedas deducir la cuota del gimnasio en Baleares

Es una posibilidad y el melón lo ha abierto el propio sector de los gimnasios. Quien que Baleares haga como Andalucía, La Rioja o la Comunidad Valenciana, donde la Junta permite deducir hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración del IRPF. Los empresarios de Instalaciones Deportivas de Baleares reivindica para 2026 una deducción del 30% en las cuotas del gimnasio.

La Asociación de Empresarios de Instalaciones Deportivas de Baleares (Aeieb) reivindicarán en 2026 una deducción del 30% del IRPF en las cuotas del gimnasio, siguiendo el modelo implementado en otras comunidades, como Andalucía, y seguirán trabajando en la reducción del IVA aplicable al sector.

Para ello, ha explicado su presidenta, Naty Company, la asociación participará en grupos y comisiones de trabajo de diversa índole para la elaboración de documentos y posicionamientos, así como en diversas jornadas empresariales para la difusión del sector.

La Aeieb, según ha informado la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) en un comunicado, también ha apostado por la formación especializada para atender las necesidades del sector en relación con las novedades que se esperan el año que viene con el desarrollo de parte de la normativa pendiente de la ley estatal del deporte.

Entre las cuestiones que se prevé que se desarrollen durante 2026 se encuentra la implementación de medidas laborales, la regulación profesional enfocada en la protección del deportista o la titulación para servicios de riesgo.

Ante este escenario, los empresarios de instalaciones deportivas han querido situar el foco en la promoción de un entorno favorable en las instalaciones deportivas de Baleares independientemente de su tamaño y especialidad.

El ejemplo de Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha anunciado que el Gobierno andaluz trabaja en una nueva deducción del tramo autonómico del IRPF, pensada para “fomentar la práctica deportiva entre los andaluces, como parte de una vida saludable”.

“No cabe duda de que el ejercicio físico y el deporte son herramientas fundamentales para mantener y mejorar la salud física y mental”, ha señalado Carolina España. “Y además”, ha continuado la consejera, “la actividad física tiene igualmente un impacto positivo sobre la salud pública, especialmente en la prevención y tratamiento de enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes tipo II o las enfermedades mentales”.