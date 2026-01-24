El Govern defiende que el tren de Mallorca es «absolutamente seguro» y pide no generar alarma

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha remarcado que la infraestructura ferroviaria de Mallorca es segura y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la tranquilidad, apelando a «no generar alarma».

Lo ha dicho este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por la posibilidad de que el comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) convoque una huelga para reclamar más seguridad.

«No conviene generar alarma respecto a un medio de transporte que, repito, es absolutamente seguro», ha asegurado el portavoz, quien ha destacado las inversiones realizadas durante esta legislatura en mantenimiento de las infraestructuras y en materia de seguridad. Igualmente, ha añadido, el pasado noviembre se contrataron dos ingenieros para reforzar la seguridad, de modo que se constituirá la comisión de seguridad.

El portavoz ha remarcado que hay informes «muy recientes» de agencias de evaluación externas e independientes que acreditan que la calidad de la infraestructura ferroviaria de Mallorca «es excelente».

Finalmente, ha sostenido que el Govern «respeta absolutamente» las iniciativas de los maquinistas, aunque ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos.

El Consell de Govern ha aprobado este viernes una declaración institucional de pésame y apoyo a las víctimas de los dos accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Esta declaración expresa el «más profundo» pésame y solidaridad ante las tragedias ferroviarias de la última semana.

«Nos unimos al dolor de la pérdida de tantas vidas humanas en el accidente del pasado 18 de enero en la localidad de Adamuz», ha manifestado Costa, agregando que este dolor se suma al accidente del pasado martes en Gelida.

El Ejecutivo autonómico también expresa con esta declaración su agradecimiento y reconocimiento a los equipos de emergencias, sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a todas las personas que trabajan para atender a las víctimas.

«Somos conscientes de que esta doble tragedia ha generado un clima de consternación y preocupación en todo el Estado», ha agregado Costa, quien ha subrayado la necesidad de que todas las administraciones trabajen para garantizar la asistencia a las víctimas y hacer frente a las consecuencias humanas y sociales de estos hechos.