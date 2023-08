No pinta bien. Ésta es la frase que más se repite cuando se pregunta por el estado de Raíllo. Hasta que no se le efectúen pruebas radiológicas cualquier opinión pertenece al terreno de la especulación, pero lo cierto es que el temor de que el futbolista cordobés pueda tener afectados los ligamentos está sobre la mesa. Sobre todo porque el propio jugador dice que sus sensaciones no son positivas. La lesión de Raíllo tiene en vilo al mallorquinismo.

La baja prolongada del defensa andaluz le haría un daño terrible al Mallorca porque es sin ningún género de dudas la pieza clave de la defensa. Sería necesario acudir al mercado en busca no de uno, sino de dos centrales, y uno de ellos para ser titular indiscutible porque de momento el belga Van der Heyden está el último de la lista. Todos están con los dedos cruzados para que sólo sea un esguince de tobillo, pero habrá que esperar.

Hace justo dos temporadas que Raíllo se perdió toda la primera vuelta -salvo el primer partido- y parte de la segunda. Un edema óseo que se complicó con problemas de menisco le obligó a pasar finalmente por el quirófano. Es el mismo tobillo que tiene afectado ahora. Éste es un fantasma que vuelve a rondar por las inmediaciones de Son Moix y Aguirre lo ha dejado muy claro en la conferencia de prensa posterior al partido: «Me preocupa más la lesión de Raíllo que la derrota».

El jugador apenas pudo intervenir durante la pretemporada a causa de un problema en el dedo de un pie que le impidió desplazarse a Austria con sus compañeros. De hecho, no fue titular en el primer partido de Liga en Las Palmas, aunque salió en la segunda parte y fue el autor del gol del empate, al cabecear un saque de esquina. Todo parecía estar resuelto, pero la acción con Sorloth ha caído como un jarro de agua fría. La lesión de Raíllo tiene en vilo al mallorquinismo