El Villarreal deja helado Son Moix y baja al Mallorca de su sueño de grandeza tras 90 minutos de verdadera impotencia del equipo de Aguirre, que apenas llegó a la meta de Jorgensen. Sergi Darder, que sorprendentemente no fue titular, jugó la segunda parte sin poder cambiar la dinámica, y la peor noticia de la noche, por encima incluso del resultado, fue la lesión del capitán Raíllo que le puede dejar fuera de combate durante un largo periodo.

Alberoja Rojas se encargó de animar el arranque del partido con una tarjeta a Omar Mascarell en el primer minuto que pudo haberse ahorrado y con un par de decisiones que encresparon a la grada y aumentaron los decibelios de un estadio que está ya desde hace tiempo muy sensibilizado con los errores arbitrales. Sin embargo todo acabó calmándose y el ritmo cochinero del Villarreal adormeció la tarde mallorquina.

Cerrado atrás y esperando su oportunidad, el Mallorca no dejó huecos por donde pudieran penetrar Sorloth o Gerard Moreno, pero lo mismo hicieron por su parte los de Setién. En consecuencia en la primera media hora apenas hubo sobresaltos en las áreas más allá de un punterazo sin puntería de Baena y de un robo de balón de Muriqi a Cuenca que no acabó creando peligro. De hecho el momento top del primer acto fue el momento en el que Sergi Darder abandonó el banquillo para marcharse corriendo al banquillo. El público interpretó que iba a entrar en el campo, pero apenas un par de minutos más tarde volvió a ocupar su puesto.

No hubo ni goles ni oportunidades en el primer tiempo, pero sí una mala noticia. De las peores que puede llevarse el Mallorca. Justo en el último minuto Raíllo disputó un balón con Sorloth y en el choque el noruego le pisó de manera involuntaria el tobillo. El cordobés se lanzó al suelo chillando de dolor. Gio se incorporó al partido mientras el doctor y los fisios examinaban al defensor en la banda. No tiene buena pinta.

Como era previsible Sergi Darder apareció tras el descanso. Lo hizo en compañía de Samú Costa y se situó por detrás de Muriqi. No tardó en levantar al público de sus asientos, pero fueron sólo pequeños retazos porque más allá de una salida explosiva del equipo el Villarreal no tardó en volver a dominar el partido y en acercarse cada vez con más peligro ante la meta de Rajkovic. Primero marcó Gerard con la mano, en una acción que no admitió la menor discusión, pero luego el ex-mallorquinista sí hizo barraca al aprovecharse de un rechace en el área del meta serbio tras un infortunado remate en propia puerta de Muriqi después de un saque de esquina. Al igual que sucedió la pasada semana en Las Palmas, no fue el día del delantero kosovar.

Aguirre puso en el campo todo lo que tenía. Primero Larin, totalmente desapercibido; luego Llabrés, retrasando a Darder al doble pivote. Todo fue en vano. El único argumento ofensivo del Mallorca fueron las cabalgadas de Maffeo por la banda derecha, mientras que el Villarreal flirteó varias veces con el 0-2, pero el marcador ya no se movió para desencanto de un estadio que había llegado lleno de ilusión, pero que se marchó con las manos vacías.

Mallorca: Rajkovic (1), Maffeo (2), Valjent (1), Raíllo (1), Copete (1), Jaume Costa (1), Omar Mascarell (1), Morlanes (1), Dani Rodríguez (1), Amath (0) y Muriqi (0). Gio González (1) por Raíllo (44′), Samú Costa (1) por Morlanes (46′), Sergi Darder (1) por Amath (46′), Larin (1) por Dani Rodríguez (63′), Llabrés (1) por Omar Mascarell (72′)

Villarreal: Jorgensen (1), Foyth (2), Gabbia (1), Cuenca (1), Pedraza (1), Parejo (1), Terrats (1), Baena (2), Brereton (1), Gerard Moreno (1) y Sorloth (1). Capoué (1) por Terrats (66′), Albiol (1) por Gabbia (66′), Denis Suárez (1) por Gerard Moreno (75′), Akhomach (1) por Brereton (77′), Comesaña (1) por Baena (77′)

Árbitro: Alberola Rojas (1). TA Omar Mascarell, Valjent, Brereton, Terrats, Baena, Comesaña

Gol: 0-1. Min.62: Gerard Moreno

Incidencias: 17.775 espectadores en Son Moix