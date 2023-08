Sergi Darder: «El punto es excelente, pero podrían haber sido dos más»

«El punto es excelente, pero podrían haber sido dos más», dijo Sergi Darder a las cámaras de DAZN tras el partido ante Las Palmas que supuso su debut con el Mallorca. El centrocampista de Artà sumó su primera asistencia con la camiseta rojilla al proporcionarle a Raíllo desde el saque de esquina el balón que le sirvió para empatar un partido que se estaba perdiendo 1-0.

«No te voy a mentir. Por una parte estoy jodido por dejar el club que me dio todo, ya me tocará explicarlo y seguramente mucha gente no lo entenderá, pero necesitaba un cambio», dijo Darder tras el partido, para luego agregar que «por mucho que mi casa futbolística haya sido el Espanyol el Mallorca es mi casa en todo el sentido de la palabra. Aún no he podido ver ni a parte de la familia ni a mis amigos, pero es un lujo poder volver a estar aquí».

Sergi Darder recordó la evolución que ha tenido el Mallorca en los últimos años al apuntar que «es espectacular lo que están haciendo desde que se llevaron el palo del descenso a Segunda B. Me siento feliz porque desde pequeño, cuando eres de la isla, sueñas con jugar en el Mallorca».

Finalmente, sobre el partido, dijo que «ahora, a saborear el punto, que es positivo y nos vamos contentos, aunque creo que hubieran podido ser dos más». El jugador de Artà debutará en Son Moix en la segunda jornada el próximo viernes día 18 ante el Villarreal.