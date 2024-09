Larin no puede con Aguirre y Mojica derrota a Argentina

Larin no puede con Aguirre, que consiguió sacar un meritorio empate a cero ante Canadá, mientras que Colombia dio la gran sorpresa derrotando a Argentina en Barranquilla con el jugador del Mallorca Johan Mojica siendo titular los 90 minutos y completado una gran actuación en los dos partidos disputados esta pasada madrugada.

Pero sin duda el gran triunfador de la jornada fue el catalán Robert Navarro, autor del gol de la victoria de la selección española sub21 ante Hungría, en un partido que además clasificó a los de Santi Denia para el Campeonato de Europa que se disputará el próximo verano. El delantero del Mallorca, que llegó a última hora al combinado nacional, fue titular y marcó el único tanto que se vio en el encuentro de un fuerte disparo desde fuera del área a los 20 minutos de comenzar el choque.

💥 ¡𝙂𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙇!

En cambio el que ha perdido muchísimo peso con la selección japonesa es Takuma Asano. No jugó ni un solo minuto ante China y apenas ocho ante Bahrein, en un encuentro dominado de cabo a rabo por la selección nipona, que se impuso 5-0. Asano llevaba desde el pasado mes de marzo sin sumar más presencias internacionales, pero el seleccionador Hajime Moriyasu sigue convocándole.

A todo esto, la gran pregunta sigue siendo cuál es el estado físico de Vedat Muriqi. El jugador colgó ayer en su cuenta de X un mensaje de apoyo a la selección, «nuestro país, nuestro equipo, nuestra pasión», con varias fotos suyas, pero sin ninguna referencia a su lesión, lo que cabe interpretar de manera positiva. De todos modos habrá que esperar a que sea examinado por los médicos del club para saber si estará apto para jugar el sábado ante el Villarreal.

Our country, our team, our passion! 🇽🇰 pic.twitter.com/43Oa4UOwkK