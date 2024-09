Vedat Muriqi vuelve a lesionarse con Kosovo y el Mallorca entra en pánico, recordando que un problema similar supuso el pasado mes de noviembre una baja de tres meses. El delantero ha sido sustituido en el descanso del partido ante Chipre tras un golpe con el portero, pero con posterioridad se ha sabido que había forzado para jugar ya que había sufrido molestias en el encuentro anterior ante Rumanía. «Entrenó los dos últimas días con normalidad y decidimos que podía jugar», confirmó en la rueda de prensa posterior al choque de hoy el seleccionador kosovar, Franco Foda.

El jugador del Mallorca arrancó de manera espectacular el choque en Chipre marcando dos goles, uno de penalti, pero según la cuenta @kosovanfootball antes de llegarse al descanso ya insistió de manera repetida al banquillo kosovar para que le sustituyeran, ya que arrastraba molestias. Sin embargo la decisión se postergó hasta después del descanso, cuando ya no volvió al terreno de juego. Según esa misma cuenta se trata de una «lesión menor» producida tras un choque con el portero chipriota.

Appearantly, Vedat Muriqi has asked the coach to sub him off due to a minor injury after a collusion with the GK Bekaj at the end of the first half.#CYPKOS | 🇨🇾0-4🇽🇰 pic.twitter.com/A3nxG6tEk6

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 9, 2024

El Mallorca está a la espera de saber cuál es la situación de su jugador, que en teoría este martes por la noche debería estar de regreso en la isla, ya que Kosovo ya ha disputado los dos partidos internacionales previstos en este parón. Hay que recordar que en noviembre el delantero se lesionó ante Israel, también con su selección, y el resultado fue que estuvo de baja tres meses tras una rotura en el isquio de varios centímetros de la que tardó mucho en recuperarse. Cabe esperar que esta vez todo se quede en un golpe, pero de momento la incertidumbre es total.