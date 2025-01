Ubicado en el Camí de Can Palou, a las afueras de Palma, se encuentra el depósito de pateras de Son Tous, que gestiona Ports IB, el ente público responsable de las competencias y funciones ejecutivas de los puertos gestionados de la comunidad autónoma. Ahí se amontona las embarcaciones que han portado a los inmigrantes que llegan ilegalmente a Baleares, paso previo a su destrucción, pues éstas no son aprovechables. Destruir cada una de las pateras cuesta a los ciudadanos de las Islas Baleares 611 euros. 2024 fue además un año récord en cuanto a la llegada de inmigrantes ilegales. La inmigración irregular en las Islas Baleares creció un 168% en sólo un año.

En esas instalaciones atiende a OKDIARIO el gerente de Ports Illes Balears, Kiko Villalonga, quien es licenciado en Derecho y ha dedicado gran parte de su vida al ámbito deportivo. Villalonga reconoce que no han percibido el notable incremento de inmigrantes que han arribado a las Islas, pero ve con preocupación la ruta consolidada y establecida para el tráfico de personas entre Argelia y Baleares.

PREGUNTA.- Este es el depósito de pateras. Aquí se van almacenando paso previo a su destrucción. ¿Es así?

RESPUESTA.- Sí. Este es el lugar. Es el depósito que tenemos para las pateras que llegan a los puertos de la comunidad autónoma. Por responsabilidad las vamos acumulando. Aquí iniciamos el expediente de destrucción y una vez que conseguimos la declaración de abandono, podemos encargar su destrucción. Si no se realiza una subasta entregamos a escuelas de náutica que nos solicitan motores. Esto es ideal para la formación de los chicos. Al final estas pateras acaban destruidas por empresas autorizadas y especializadas.

P.- Más de 600 euros públicos cuesta destruir cada patera. ¿Ha habido un incremento del número de pateras estos últimos años?

R.-Nosotros no hemos tenido incremento, pero estamos hablando de las pateras que llegan a nuestros puertos. A nuestros puertos están llegando a razón de una cincuentena anual y no hemos tenido aumento. Y sí, nos cuesta más de 600 euros por patera el reciclaje y la destrucción, en su caso, de cada embarcación.

P.- Técnicamente, las pateras y los motores, ¿cómo son?

R.-Son unas embarcaciones muy sencillas con motor fueraborda. Muchos motores son de dos tiempos, que son un poco más baratos que los de cuatro tiempos, pero son motorizaciones que valen su dinero. Aquí alguien está ganando dinero en el traslado de estas personas, que es un drama humano.

P.- En apenas un año se ha duplicado el número de inmigrantes ilegales que han llegado a Baleares. ¿Preocupa que el sistema llegue a colapsarse?

R.-Sí, preocupa a todos. A nosotros en nuestros puertos parece ser que no se va a colapsar. Pero como digo, no sólo son nuestros puertos. Llegan a la costa y llegan a las playas. Llegan a puertos que no son competencia de la Comunidad Autónoma… Al final están llegando muchas a Formentera, más en este último ejercicio. Y eso es lo más preocupante.

P.-Ports IB no tiene muchas más competencias en la cuestión migratoria, pero, ¿qué solución se puede aportar a este problema?

R.- Desde nuestra competencia, nosotros no podemos aportar soluciones más que ayudar en lo posible a recibir a esta gente cuando nos desembarcan en nuestros puertos de la comunidad autónoma. Lo que hacen es llegar a través de los entes competentes, que son Salvamento Marítimo y Guardia Civil. Y hacen el desembarco allí. Nosotros les damos todo lo que podemos para que siga el procedimiento de migración que hay establecido.

La inmigración ilegal creció un 168%

La inmigración ilegal en Baleares creció un 168% en 2024. Un total de 5.846 inmigrantes irregulares llegaron a Baleares a lo largo del año 2024. Lo hicieron a bordo de 348 pateras, lo que supone un aumento de más del 150 por ciento en comparación con el año anterior, cuando el archipiélago recibió 2.175 migrantes llegados en 136 pateras.

Según el último informe de Caminando Fronteras, el pasado año se incrementó el número de personas que se dirigen a Baleares a través de la ruta argelina del mediterráneo occidental, que está considerada como la zona más peligrosa de la travesía.