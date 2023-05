Dos de los temas que el portavoz de Vox en Baleares, y candidato al Govern, Jorge Campos, ha denunciado con frecuencia en el Parlament durante esta legislatura son la inmigración ilegal masiva que sufre Baleares y el escándalo de las menores tuteladas abusadas sexualmente. Campos asegura que el 90% de los inmigrantes ilegales que llegan a Baleares son delincuentes y que por ello la comunidad autónoma lidera la tasa de criminalidad. Sobre las menores tuteladas, Jorge Campos denuncia el «pacto de silencio» entre los partidos para no denunciar públicamente los casos.

P.-Con frecuencia Vox se refiere al fenómeno de la inmigración y los problemas que genera. ¿Están contra la inmigración?

R.-Siempre hay que distinguir entre inmigración ilegal y legal. Nosotros, de lo que estamos en contra es de esa inmigración ilegal masiva que se está produciendo en Baleares. Hace cinco años nos llegaban unos 180 o 190 inmigrantes ilegales. Eran personas que buscaban vivir mejor. En 2022 han llegado 2.700 inmigrantes ilegales. Ahora ya no son personas que buscan un futuro mejor, en el 90% de las ocasiones son delincuentes. Por eso, la inmigración ilegal está íntimamente ligada con el aumento de criminalidad e inseguridad. En Baleares lideramos la tasa de criminalidad de toda España. Y esto es un problema que ya sufrimos ahora y que si no lo atajamos lo vamos a sufrir a medio y largo plazo. Todos estos inmigrantes ilegales se quedan libres por las calles. Algunos se van a la Península pero otros se quedan aquí. Y esto, dicho por fuentes de la Delegación del Gobierno. Además, una parte importante de esa inmigración ilegal es seguidora de religiones y costumbres abiertamente contrarias a nuestra civilización.

P.-¿Se refiere al islamismo?

R.-Muchos de estos inmigrantes ilegales son contrarios a nuestra democracia, a nuestro régimen democrático, a nuestro respeto a los derechos individuales… Yo quiero seguir viviendo en un régimen democrático de libertades donde impere la ley y el orden, donde aquel inmigrante que quiera venir aquí lo haga en un régimen de legalidad y esté de acuerdo con nuestras normas de convivencia, trabaje, cotice, pague sus impuestos, esté perfectamente integrado. Lo que se está haciendo ahora es apertura de puertas total a una inmigración ilegal descontrolada.

P.-Háblenos de las menores tuteladas por el Consell de Mallorca abusadas sexualmente, un tema que Vox denuncia con frecuencia.

R.-Es uno de los mayores escándalos que hemos visto, ya no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Vox ha abanderado la lucha contra este escándalo ante el vergonzoso silencio de las demás formaciones. Incluso hubo un pacto para que los casos de abusos sexuales a menores tuteladas no se denunciaran públicamente. Nosotros tenemos muy claro que hay que cambiar de arriba abajo los protocolos de tutela de menores. Es más, nosotros creemos que hay que cambiar la legislación. Eso es una competencia del Estado. Mis compañeros de Vox en el Congreso también lo han indicado en varias ocasiones porque lo que no puede ser es que esas niñas que son arrancadas de sus familias para que en teoría estén mejor acaben siendo explotadas sexualmente.

P.-Vox ya ha acudido a la Justicia.

R.-Sólo nosotros lo hemos denunciado ante la Justicia. Tenemos una denuncia presentada en un juzgado de instrucción de Palma, donde se están llevando a cabo unas diligencias de investigación. Nadie ha hecho absolutamente nada. Si nosotros gobernamos vamos a levantar todas las alfombras y vamos a cambiar un sistema de tutela que no funciona. Y eso mismo se lo ha dicho la Misión del Parlamento Europeo al Govern, aquella misión europea que también lideramos desde Vox que vino aquí a sacarle los colores a la señora Armengol. En cualquier otro país del mundo, Armengol y la presidenta del Consell, Cati Cladera, ya habrían dimitido. Y aquí, insisto, no sólo no han dimitido y no han asumido ninguna responsabilidad política, sino que encima acusan a los que hemos denunciado este tema, a los de Vox. Nos acusan de utilizar a las niñas cuando son ellos los responsables de lo que les está pasando a las menores tuteladas de Baleares.

P.-Cambiando de tema. Usted viene denunciando que con más presupuesto que nunca los servicios están peor. ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Jorge Campos va a levantar las alfombras si gobierna?

R.-No es normal que tengamos los presupuestos más elevados de la historia y tengamos los peores servicios y basta ver cómo está la sanidad. Si gobernamos, encargaremos auditorías externas. Auditorías de servicio, auditorías económicas, auditorías de gestión para saber realmente en qué se ha gastado tanto dinero.