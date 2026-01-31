Joan Pere Carbonell hace historia en la Maratón 777

Siete maratones en siete días. Un reto colosal en el que participa un mallorquín, Joan Pere Carbonell, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la ictiosis, la enfermedad que sufre su hija junto a otras 500 personas en toda España. «Mi gran reto es correr por quien no puede hacerlo», explica el atleta balear, de 54 años, que finalizó en cuarta posición la primera prueba, disputada en la Antártida. «Las personas con ictiosis no pueden sudar, así que yo sudaré por todas ellas en cada continente».

Antártida, Sudáfrica, Australia, Dubai, España, Brasil y Estados Unidos. De un lado a otro del planeta en siete días. Un desafío de proporciones bíblicas que arrancó ayer en la Antártida con la disputa de la primera prueba, ganada por el chino Wang con un tiempo de 3.28.24, y en la que Carbonell firmó una estratosférica cuarta plaza con un crono de 3.41.06, algo brutal teniendo en cuenta las condiciones extremas en las que se disputó la carrera, con viento, nieve blanca y temperaturas muy por debajo de los cero grados.

El atleta mallorquín y el resto de participantes se encuentran en estos momento desplazándose hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, porque mañana mismo está previsto el segundo maratón en el Sea Point Promenade, un circuito pavimentado en el que se encontrarán 25 grados de temperatura, y en el que su principal desafío será recuperarse físicamente.

El día dos se les espera en Perth, en Australia, en un recorrido plano y pavimentado junto al río Swan, el tres de febrero saltarán a Dubai, donde deberán empezar a correr muy pronto por la temperatura y donde ya se enfrentarán al primer desafío de fatiga extrema, que será mucho más acusada en los tres últimos maratones, en Madrid el cuatro de febrero, en el circuito del Jarama, en Fortaleza el día cinco, lidiando contra la humedad, y por último en Miami, en South Beach, el viernes día 6. Es el momento de la verdad: muchos terminan caminando partes o luchando contra calambres/nauseas, pero cruzar la meta en Miami significa completar el desafío legendario.